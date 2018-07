Thực hư video mẹ chồng giúp nàng dâu đánh ghen ở Quảng Ninh

Trao đổi với báo chí về video ghi lại hình ảnh một vụ mẹ chồng đánh ghen giúp nàng dâu được cho là xảy ra ở Quảng Ninh, chiều 5/7, ông Vũ Đình Phúc - Chủ tịch UBND phường Cao Thắng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) xác nhận với báo chí, vụ việc này xảy ra vào chiều 4/7.

Nạn nhân bị đánh ghen là người quê Nghệ An đến địa bàn phường ở trọ, làm lao động tự do.

Theo Chủ tịch UBND phường Cao Thắng, do vụ việc có dấu hiệu làm nhục người khác nên công an phường đã bàn giao cho Công an TP Hạ Long tiếp tục điều tra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Zing.

Trước đó, tối 4/7, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh mẹ chồng và nàng dâu dẫn theo gần 10 người thân đến một phòng trọ trên địa bàn phường Cao Thắng (Quảng Ninh) đánh ghen.



Những người này khi đến nơi mở cửa phòng trọ đã phát hiện một nam thanh niên đang ở cùng một cô gái bên trong. Nam thanh niên này được xác định là con trai của người phụ nữ nói trên.