Thủ tướng yêu cầu Tiền Giang cần thay đổi mô hình tăng trưởng

Sáng 24/3, tại thành phố Mỹ Tho, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Tiền Giang và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Tiền Giang được công bố ngày hôm nay chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học; xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế. Quy hoạch đã đưa ra được quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá phát triển; phương án phát triển, giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới, mở ra một đường hướng, không gian phát triển mới cho Tiền Giang trong bức tranh chung của các tỉnh, thành của cả nước.

Thủ tướng chỉ rõ, mục tiêu tổng quát của quy hoạch tỉnh Tiền Giang là cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị. Là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM và vùng Đông Nam Bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Muốn làm được như vậy, Thủ tướng đề nghị Tiền Giang phải tập trung vào 1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh.

Trọng tâm là huy động và sử dụng mọi nguồn lực hợp pháp thúc đẩy động lực tăng trưởng truyền thống là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu, đột phá các động lực tăng trưởng mới là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, chống biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án. Ảnh VGP

Hai tăng cường là: Tăng cường phát triển yếu tố con người theo hướng nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi trọng bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông, sản xuất và cung ứng theo chuỗi.

Ba đẩy mạnh là đẩy mạnh phát triển các hạ tầng chiến lược, bao trùm, toàn diện các hạ tầng về văn hóa, giáo dục, y tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông và chống biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ các ngành sản xuất nông nghiệp, nhất là chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, tạo ra sản phẩm phục vụ chuỗi cung ứng toàn cầu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo sự ổn định và phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện quy hoạch Tỉnh phải dựa trên nền tảng vững chắc của đất nước. Cùng với đó, Thủ tướng nêu rõ tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Tiền Giang đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó nhấn mạnh, Việt Nam xác định chuyển đổi số, tăng trưởng xanh là yếu tố cốt lõi của quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng yêu cầu, Tiền Giang cần thay đổi mô hình tăng trưởng, phải đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch; phải luôn đổi mới tư duy phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa; đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị nhằm khai thác tốt vị trí trung tâm vùng ĐBSCL của tỉnh với hệ thống đường bộ kết nối toàn vùng; tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện đồng bộ, hiệu quả không gian phát triển.

Tập trung phát triển kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp, du lịch theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Cập nhật, hoàn thiện cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển, thu hút đầu tư. Phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ lực: chế biến nông, thủy sản, thực phẩm, y - sinh - hóa - dược, chế biến, chế tạo, xây dựng, năng lượng tái tạo.

Quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu, phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp trên tinh thần “ba cùng”: “cùng lắng nghe, thấu hiểu”, “cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động”, "cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển".

Xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác; đúng định hướng, ưu tiên theo quy hoạch Tỉnh… Tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, số, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh; đào tạo nguồn nhân lực; Đóng góp ý kiến tham vấn cho cải cách thủ tục hành chính, góp phần tiết giảm chi phí tuân thủ; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Cần phải kinh doanh và đầu tư đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện thật tốt văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, bằng năng lực kinh nghiệm, tri thức, chuyển hóa lợi thế, tiềm năng của Tiền Giang thành sản phẩm, công trình, dịch vụ cụ thể, đóng góp vào sự phát triển chung trên tinh thần “Lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”; “Cùng làm, cùng thắng, cùng thụ hưởng”

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các bộ, ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh Tiền Giang: Đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được. Tại hội nghị, tỉnh Tiền Giang đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án, với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng và trao Quyết định chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án khác với tổng số vốn khoảng 37.000 tỷ đồng.