Thủ tướng tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến

Ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1000/QĐ-TTg về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.



Quyết định nêu rõ: Tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do đã có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác (từ ngày 11/7/2020).

Cùng ngày, HĐND TP.HCM cũng đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Bị can Trần Vĩnh Tuyến.

Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX diễn ra ngày 9-11/7, hai đại biểu HĐND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn vẫn tham gia đầy đủ các phiên làm việc của kỳ họp. Chiều 11/7, sau khi Bộ Công an công bố thông tin khởi tố bị can hai đại biểu không còn xuất hiện tại kỳ họp HĐND.

Chiều 11/7, bên lề kỳ họp HĐND thứ 20, khóa IX, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân khi trao đổi với báo chí về vụ việc ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn bị khởi tố đã nói rằng: “Rất buồn, mỗi một kỷ luật của Đảng về cán bộ là rất đau xót. Cái này tôi cũng đã nói nhiều lần”.

Nói về việc nhiều cán bộ bị bắt có thể gây ảnh hưởng tới Đại hội Đảng của TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chuẩn bị cho Đại hội là một quá trình lâu dài, một vài ngươi bị bắt thì không ảnh hưởng gì. Việc cán bộ bị khởi tố ngay trong kỳ họp HĐND bất ngờ hay không bất ngờ là tùy theo từng người biết thông tin đến đâu.

Trước đó, ngày 11/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 5 bị can liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên ( SAGRI ).

Trong đó, bị can Trần Vĩnh Tuyến, SN 1965, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Trần Trọng Tuấn, SN 1969, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ba bị can gồm Phan Trường Sơn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM; Trần Quốc Đạt, Phó trưởng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng TP.HCM và Lê Tấn Hòa, chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM bị khởi tố, bắt bị can để tạm giam.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều cùng ngày, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát đã hoàn tất khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Trần Vĩnh Tuyến tại chung cư The Manor đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

