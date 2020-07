Tin nóng ngày 11/7: Tài xế lao xe xuống biển khiến vợ con tử vong có nồng độ cồn cao

1. Tài xế lao xe xuống biển nồng độ cồn cao: Cục CSGT xác định tài xế ô tô lao xuống biển ở Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 3 người thiệt mạng có nồng độ cồn ở mức cao, với 0,9mg/lít khí thở. Khoảng 21h ngày 10/7, trên đường bao biển TP.Hạ Long, Quảng Ninh, xe Mazda3, biển số 30F - 171.15, do anh Trần Tuấn Anh (37 tuổi, Nghĩa Tân, Hà Nội) điều khiển đã lao xuống biển. Anh Tuấn Anh kịp thoát ra ngoài, 3 nạn nhân tử vong, gồm vợ, con trai và người nhà. 2. Tú bà 8X xinh đẹp bán dâm 8 triệu đồng/lượt: Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có Phạm Hoài Thương (SN 1997, Nam Định). Thương đã môi giới mại dâm cho 3 đôi trên với giá 8 triệu đồng/lượt. Thương trả cho các gái bán dâm 4 triệu đồng, còn giữ 4 triệu đồng tiền công môi giới. Bản thân Thương cũng tham gia bán dâm cho khách với giá 8 triệu đồng/lượt . Cô tạo nhóm Zalo để làm giá, môi giới bán dâm. 3. Giả danh công an lừa gia đình bạn tù: Vừa ra tù vào tháng 4/2020, tháng sau, Phan Quốc Cường tự xưng là cán bộ công an đang công tác tại trạm giam Xuyên Mộc, yêu cầu vợ phạm nhân Sinh gửi 3,5 triệu đồng vào tài khoản để mua đồ dùng sinh hoạt. Hôm sau lại yêu cầu gửi thêm để lo giảm án. Biết bị lừa đảo, bà N. đã trình báo vụ việc cho cơ quan công an. Cường đã bị công an bắt tạm giam. 4. Khởi tố Phó Chủ tịch TPHCM: Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại SAGRI, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP HCM và ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh văn phòng thành ủy TPHCM cùng hai bị can khác là Phan Trường Sơn, phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TP HCM, Trần Quốc Đạt và Lê Tấn Hòa thuộc Sở Xây dựng TP HCM. Trước đó, đã có 9 bị can bị khởi tố trong vụ án này. 5. Cháy tàu kéo ở Cần Giờ: Khoảng 5h, tàu kéo do ông Nguyễn Thanh Tòng (ngụ xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) làm thuyền trưởng kéo theo sà lan chở khoảng 600m3 đá từ cảng Long Sơn (Vũng Tàu) về Tiền Giang bị bốc cháy. 4 người trên tàu kịp nhảy qua sà lan và được người dân đi cào cá ở gần đó ứng cứu. Sau vụ cháy, phần đầu tàu kéo cháy rụi, hư hỏng nặng. 6. Cháy tại khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất: Sự cố xảy ra sáng 11/7, tại lò cao số 1 Nhà máy luyện gang thuộc phân kỳ 1. Nguyên nhân, lúc ra gang vị trí tiếp xúc giữa mắt gió và thành lò cao có hiện tượng bị hở, gang lỏng theo khe hở tràn ra ngoài gây cháy trạm cấp dầu thủy lực và các vách tole lấy sáng xung quanh nên phát sinh khói đen trên mái nhà xưởng và phát tán ra bên ngoài. Công ty khống chế nhanh chóng trong khoảng 15 phút. 7. Tìm ra người gây cháy rừng ở Nghệ An: Công an huyện Diễn Châu đã triệu tập bà P.T.T (58 tuổi, ngụ xóm 4, xã Diễn Lộc, H.Diễn Châu) để làm rõ việc đốt rác gây cháy rừng. Theo đó, trưa 10/7, bà T. ra vườn nhà nằm ở bìa rừng để thu dọn và đốt rác. Đốt rác xong, bà dùng 2 xô nước dập lửa rồi quay vào nhà, tàn lửa đã bén sang khu vực xung quanh gây cháy. Để dập tắt dám cháy, hàng trăm người được huy động chữa cháy.

