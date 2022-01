Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đón người dân về quê an toàn

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch ở TP Cần Thơ (đại diện là Bệnh viện Đa khoa TP); trao 100 phần quà (gồm tiền mặt 1 triệu đồng và quà) cho các gia đình chính sách, trẻ em có thân nhân mất vì COVID-19, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Đón bà con về quê ăn tết vui vẻ



Phát biểu tại buổi trao quà, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cả nước đã đi qua năm 2021 với nhiều khó khăn, vừa chống dịch, vừa tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đại dịch bùng phát lần thứ tư…

“Tôi thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chia sẻ với những mất mát, tổn thương tinh thần và vật chất đến những người, gia đình có người thân không may ra đi trong đại dịch COVID-19.

Đảng, Nhà nước chia sẻ, thấu hiểu sự mất mát này. Đồng thời cũng biểu dương tinh thần đóng góp của nhân dân, tinh thần đại đoàn kết dân tộc của các doanh nghiệp chung tay cùng với Nhà nước phòng, chống dịch” – Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, đến nay, cả nước cơ bản kiểm soát được dịch. Từ 1-10-2021, thực hiện thích ứng an toàn trong phòng chống dịch, khôi phục sản xuất, chúng ta đã đạt được những kết quả ấn tượng. Kinh tế vĩ mô ổn định, bên cạnh đó làm tốt chính sách về tài khoá... Từ đó đảm bảo được các cân đối lớn, xuất khẩu 6 triệu tấn lương thực; thu đủ chi; xuất siêu 668,5 tỉ USD, đưa nước ta vào 1/20 nước có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới…

Tới đây, tình hình vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch COVID-19 dù đã được kiểm soát nhưng không biết chủng Omicron như thế nào, hiện chủng này đã xâm nhập vào nước ta. Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ hàng đầu là chống dịch, vì chống dịch thành công thì mới khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội được.

Thủ tướng đề nghị chống dịch hiện nay là tập trung vào tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I-2022; trẻ 12-17 tuổi tiêm xong trong tháng 1 này để sau tết mở cửa trường học cho các cháu; chuẩn bị đón tết an toàn phải tuân thủ tốt 5K.

“Chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng xác định rất rõ, chúng ta xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đã xây dựng được lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong đó có nhiều vấn đề nhưng có một vấn đề hết sức quan trọng là chúng ta không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; chúng ta không hy sinh bảo vệ môi trường sống của nhân dân để chạy theo tăng trưởng đơn thuần” – người đứng đầu Chính phủ cho hay.

Theo Thủ tướng, chúng ta đang thực hiện chung tay cùng với cộng đồng, doanh nghiệp đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống cho người dân, phải thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiều chính sách chưa có tiền lệ đã và đang làm để đạt mục tiêu này. Ví dụ năm 2021, chúng ta làm an sinh xã hội chưa từng có tiền lệ, với trên 40 triệu người, tổng số tiền hơn 70.000 tỉ, đảm bảo mọi người có cơm ăn áo mặc, không ai bị bỏ lại phía sau. Tinh thần là như vậy!

Quá trình làm chỗ này chỗ kia, có chỗ thiếu hụt, trùng lắp, chưa đến kịp thời, ông Chính mong bà con chia sẻ, các cơ quan rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.

Cũng theo Thủ tướng, TP Cần Thơ là một trong những địa phương chịu nhiều tác động nặng nề của dịch nhất là đợt bùng phát thứ tư. Với sự quyết tâm cao, TP đã làm tốt hai mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế, đặc biệt là chăm lo tốt an sinh xã hội.

Thủ tướng mong TP Cần Thơ tiếp tục phát huy những mô hình hay, những sáng kiến của nhân dân. Cần Thơ đón bà con về quê ăn tết vui vẻ, an toàn trong phòng chống dịch. Bà con về ăn tết cũng phải tuân thủ tốt quy định về phòng, chống dịch để đón tết khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng mong TP Cần Thơ thực hiện tốt các nghị quyết, xây dựng TP là trung tâm của vùng về mọi mặt, chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, với những cơ chế, chính sách vừa được Đảng và Nhà nước trao.

Công an Cần Thơ đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Cần Thơ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của lực lượng công an Cần Thơ với những thành tích, kết quả chung trong năm qua của Cần Thơ và cả nước. "Càng trong tình huống khó khăn, thách thức, phức tạp thì nhiệm vụ của lực lượng công an càng nặng nề, phải làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc" - Thủ tướng nói.

Cùng với các lực lượng y tế, quân đội, công an thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong công tác phòng, chống dịch; chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và an ninh, an toàn, an dân.

Công an thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp, đấu tranh kiềm chế, kéo giảm nhiều loại tội phạm, tội phạm giảm 32,2% so với năm 2020. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Số vụ cháy được kéo giảm 50% so với cùng kỳ 2020.

Triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an cơ sở "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an", trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, là "tấm lá chắn" bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Trong năm 2022, Thủ tướng yêu cầu Công an Cần Thơ tiếp tục nắm chắc tình hình, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là tiếp tục thần tốc hơn nữa trong tiêm chủng vắc xin… Phối hợp với các cơ quan triển khai hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển Cần Thơ; thực hiện các nhiệm vụ lớn như chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng các công trình hạ tầng lớn trên địa bàn và toàn vùng Tây Nam Bộ…

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 9, Công an Cần Thơ quan tâm, chăm lo chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, an toàn.

