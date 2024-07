Thủ tướng: Làm rõ vi phạm vụ TNGT trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo nội dung công điện, vào lúc 9h ngày 11/7 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô. Hậu quả làm chết 2 người và bị thương 9 người, 3 phương tiện hư hỏng nặng.



Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Hải Dương và lực lượng Công an đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với xe ô tô tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, nhất là các vi phạm về phần đường, làn đường, tránh, vượt trái quy định; cùng với đơn vị quản lý đường cao tốc có biện pháp giải quyết kịp thời đối với các trường hợp dừng xe trên đường cao tốc, kể cả dừng xe do sự cố của phương tiện để phòng tránh các các vụ tai nạn tương tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của Tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên; đồng thời khẩn trương làm rõ các vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến cao tốc; chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc có biện pháp ứng phó ngay đối với các trường hợp dừng đỗ xe trên cao tốc nhằm bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự trong thời gian tới.

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 11/7, xe ô tô BKS 15F - 006.78 do tài xế Q.V.L (SN 1989, tỉnh Hòa Bình) điều khiển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiều đường Hà Nội đi Hải Phòng, trên xe chở 11 người. Đến địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã va chạm vào phía sau, cùng chiều với xe ô tô BKS 38C - 195.83 do anh Đặng Quốc Hoàng (SN 1983, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển phanh gấp.

Sau va chạm, 2 xe ô tô dừng xe trên làn đường số 1. Anh Đặng Quốc Hoàng và anh T.T.A (SN 1990, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) xuống xe tranh cãi với anh Q.V.L tại khu vực đầu xe ô tô BKS 15F - 006.78. Thời điểm này, xe ô tô BKS 30K - 757.00 do Trần Ngọc Thế (SN 1996, trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển cùng chiều đâm vào phía sau xe ô tô BKS 15F - 006.78, đẩy xe ô tô BKS 15F - 006.78 đâm vào anh T.T.A và anh Q.V.L gây tử vong.

Vụ tai nạn cũng làm 11 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, 3 phương tiện ô tô bị hư hỏng nặng. Kết quả xét nghiệm, cả 3 lái xe đều không có nồng độ cồn, chưa có kết quả xét nghiệm ma tuý.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Tổng công ty Vidifi đưa người bị nạn đi cấp cứu, điều tiết các phương tiện giao thông tránh xảy ra ùn tắc trên tuyến.

Đồng thời, nhanh chóng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, giải quyết theo quy định.

Người dân cần hết sức cẩn trọng khi dừng, đỗ, giải quyết các sự việc va chạm trên cao tốc Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết, điều tra vụ tai nạn theo quy định. Bộ Công an yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; hết sức cẩn trọng khi dừng, đỗ, giải quyết các vụ việc va chạm trên cao tốc để tránh những hậu quả đáng tiếc, tương tự xảy ra.

