Cháy xe bồn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Tài xế xe tải tử vong

Sáng 3/7, đại diện Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe bồn dẫn đến cháy lớn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa phận huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khiến tài xế xe tải tử vong.



Nguồn tin của PV Tri thức và Cuộc sống cho biết, người tử vong là tài xế xe tải BKS 14C - 200.85 tên Thêm (hiện chưa rõ địa chỉ). Cơ quan công an đang giám định ADN để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn

Trong vụ tai nạn trên, anh Đào Phú Thắng (41 tuổi, trú tại Thị trấn Tằng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) - tài xế điều khiển xe bồn chở xăng dầu mang biển số 24H - 002.62 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 24R - 011.58 bị thương nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 21h20 ngày 2/7, tại Km50+500 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng di chuyển từ Hải Phòng đi Hà Nội (đoạn gần cầu vượt Thống Nhất, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), xe tải mang biển số 14C - 200.85 đã xảy ra va chạm với xe bồn chở xăng dầu mang biển số 24H - 002.62 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 24R - 011.58 do tài xế Đào Phú Thắng điều khiển.

Sau cú va chạm, xe bồn chở xăng dầu bốc cháy. Đám cháy lan rộng tại Km50+600 hướng Hải Phòng – Hà Nội.

Hậu quả vụ cháy khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, tài xế xe bồn bị thương nặng, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng di chuyển Hải Phòng đi Hà Nội ách tắc nhiều giờ do đám cháy quá lớn.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hải Dương cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, đơn vị đã điều 4 xe chữa cháy, robot chữa cháy TAF35-C và 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Công an huyện Gia Lộc cử lực lượng đến hỗ trợ chữa cháy, bảo vệ hiện trường và đảm bảo an toàn giao thông.

Khoảng 22h30 ngày 2/7, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn đi qua địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương.

Đến 3h37 ngày 3/7, sau khi công tác chữa cháy, khám nghiệm hiện trường hoàn tất, phương tiện gặp nạn được di chuyển ra khỏi hiện trường, giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn xảy ra tai nạn đã thông suốt.

Nguyên nhân của vụ việc đang được Cục CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.