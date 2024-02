Thủ phủ mai vàng An Nhơn thu hơn 100 tỷ đồng/năm

Ngoài những cánh đồng lúa xanh mướt, thị xã An Nhơn (Bình Định) còn nổi tiếng với nghề trồng mai vàng. Nơi đây được biết đến như là “thủ phủ mai vàng" của miền Trung, với hàng ngàn hộ dân trồng mai, tập trung chủ yếu ở xã Nhơn An và Nhơn Phong. Những năm gần đây, doanh thu từ mai tết của Thị xã An Nhơn đạt bình quân khoảng hơn 100 tỉ đồng/năm, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân. Những ngày cuối tháng chạp, những chậu mai vàng bắt đầu khoe sắc rực rỡ trên những cánh đồng mai bạt ngàn ở thị xã An Nhơn. Các nghệ nhân trồng mai tại đây cho biết, từ khoảng 15 tháng chạp, các làng mai bắt đầu sôi động, khách hàng các tỉnh từ khắp mọi miền đất nước đổ về mua nhiều, nhiều nhà vườn không còn mai để bán sỉ. Không khí tấp nập tại các làng mai ở thị xã An Nhơn những ngày nửa cuối tháng chạp. Thanh niên được huy động để chở mai từ nhà vườn ra tỉnh lộ, quốc lộ giao cho khách. Một xe tải biển số Nam Định đã chất đầy những chậu mai vàng An Nhơn cỡ nhỏ. Không chỉ đổ bộ ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hay TP. HCM và các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, An Giang..., dọc quốc lộ 1A đoạn từ huyện Phù Mỹ vào thành phố Quy Nhơn (Bình Định) những ngày này cũng tràn ngập các loại mai. Anh P. một chủ vườn cho biết, vài năm trở lại đây, mai vàng An Nhơn loại bonsai mini được khách hàng ưa chuộng bởi kiểu dáng đẹp, kích cỡ nhỏ dễ vận chuyển, giá cả lại hợp túi tiền nên thường bán rất nhanh. Các chậu mai được bán tùy theo kích thước và kiểu dáng với giá bán sỉ từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu. Những chậu mai có kích thước lớn, dáng đẹp sẽ có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. >>> Mời quý độc giả xem video: Chị Lê Thị Thu, chủ vườn hoa ở Xuân Quan (Hưng Yên) chia sẻ về giá cả các loại hoa Tết năm nay:

Ngoài những cánh đồng lúa xanh mướt, thị xã An Nhơn (Bình Định) còn nổi tiếng với nghề trồng mai vàng. Nơi đây được biết đến như là “thủ phủ mai vàng" của miền Trung, với hàng ngàn hộ dân trồng mai, tập trung chủ yếu ở xã Nhơn An và Nhơn Phong. Những năm gần đây, doanh thu từ mai tết của Thị xã An Nhơn đạt bình quân khoảng hơn 100 tỉ đồng/năm, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân. Những ngày cuối tháng chạp, những chậu mai vàng bắt đầu khoe sắc rực rỡ trên những cánh đồng mai bạt ngàn ở thị xã An Nhơn. Các nghệ nhân trồng mai tại đây cho biết, từ khoảng 15 tháng chạp, các làng mai bắt đầu sôi động, khách hàng các tỉnh từ khắp mọi miền đất nước đổ về mua nhiều, nhiều nhà vườn không còn mai để bán sỉ. Không khí tấp nập tại các làng mai ở thị xã An Nhơn những ngày nửa cuối tháng chạp. Thanh niên được huy động để chở mai từ nhà vườn ra tỉnh lộ, quốc lộ giao cho khách. Một xe tải biển số Nam Định đã chất đầy những chậu mai vàng An Nhơn cỡ nhỏ. Không chỉ đổ bộ ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hay TP. HCM và các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, An Giang..., dọc quốc lộ 1A đoạn từ huyện Phù Mỹ vào thành phố Quy Nhơn (Bình Định) những ngày này cũng tràn ngập các loại mai. Anh P. một chủ vườn cho biết, vài năm trở lại đây, mai vàng An Nhơn loại bonsai mini được khách hàng ưa chuộng bởi kiểu dáng đẹp, kích cỡ nhỏ dễ vận chuyển, giá cả lại hợp túi tiền nên thường bán rất nhanh. Các chậu mai được bán tùy theo kích thước và kiểu dáng với giá bán sỉ từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu. Những chậu mai có kích thước lớn, dáng đẹp sẽ có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. >>> Mời quý độc giả xem video: Chị Lê Thị Thu, chủ vườn hoa ở Xuân Quan (Hưng Yên) chia sẻ về giá cả các loại hoa Tết năm nay: