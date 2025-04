Gả cho Lưu Bị, em gái Tôn Quyền cả đời không có con

Vào cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc, Lưu Bị và Tôn Quyền là 2 người đứng đầu tập đoàn chính trị hùng mạnh thời bấy giờ là Thục Hán và Đông Ngô. Do khi đó thế lực của Tào Tháo và nhà Tào Ngụy mạnh hơn nên Lưu Bị và Tôn Quyền nhiều lần hợp tác với nhau để đối phó kẻ thù chung. Theo sử sách, sau chiến thắng tại trận Xích Bích, Tôn Quyền muốn củng cố liên minh Thục Hán và Đông Ngô nên đã gả em gái của mình cho Lưu Bị. Vậy nên, vào năm 210, Lưu Bị thành thân với Tôn phu nhân. Khi ấy, hoàng đế nhà Thục 50 tuổi. Trước khi cưới em gái Tôn Quyền, Lưu Bị đã có 3 phu nhân và vài người con. Trong cuộc hôn nhân với Lưu Bị, Tôn phu nhân không thể tận hưởng niềm hạnh phúc khi làm mẹ. Vợ chồng họ không có người con chung nào. Một số sử gia cho rằng, sở dĩ Lưu Bị và Tôn phu nhân không có con chung là vì vài lý do. Đầu tiên là việc đây là cuộc hôn nhân chính trị nên có lẽ Lưu Bị và Tôn phu nhân trở thành cặp vợ chồng "đồng sàng dị mộng". Thêm nữa, ngoài lý do thắt chặt mối quan hệ liên minh với Lưu Bị, Tôn Quyền gả em gái cho hoàng đế nhà Thục còn có thể nhằm mục đích giám sát, thu thập tin tức nội bộ rồi bí mật gửi về cho Đông Ngô. Là bậc quân chủ thông minh, bản lĩnh, Lưu Bị có thể sớm nhìn thấu ý đồ của Tôn Quyền khi gả Tôn phu nhân cho mình. Theo đó, Lưu Bị không dành nhiều sự sủng ái cho người vợ này. Một lý do khác có thể là do cách biệt tuổi tác lớn. Vào thời điểm kết hôn, Lưu Bị 50 tuổi trong khi Tôn phu nhân chỉ khoảng 20 tuổi bởi Tôn Quyền khi đó mới 28 tuổi. Không chỉ nhỏ tuổi hơn rất nhiều, Tôn phu nhân được mô tả là người có tính cách cương trường, giỏi kiếm cung và có chí khí giống 2 anh trai là Tôn Sách và Tôn Quyền. Do Tôn phu nhân có tính cách như vậy nên sau khi cưới Lưu Bị thường xảy ra xung đột với các vi phu nhân khác. Về sau, Tôn phu nhân bị Lưu Bị đưa đến một thành trì riêng biệt. Qua đó có thể thấy cuộc hôn nhân của hai người không hề hạnh phúc như nhiều cặp đôi khác nên không có con chung. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Cận cảnh siêu kho báu trị giá 200 tỉ USD Trung Quốc vừa phát hiện.

