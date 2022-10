Thủ đoạn man rợ của sát thủ giết thai phụ và nữ sinh

Theo hồ sơ vụ án, sáng 7/7/2010, từ trên lầu 2 của căn nhà P3, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, em Trần Lưu Quỳnh Châu (16 tuổi), ngụ ở huyện Cẩm Mỹ bước xuống lầu 1 thì phát hiện Trần Châu Kim Phúc (16 tuổi) đang nằm bất động trên nền gạch, cổ bị vết cắt với con dao nhọn nằm trên ngực, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo trùm lên phía mặt… (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Dù rất hoảng sợ, nhưng Châu chạy vội ra ban công nhìn xuống thì thấy một chiếc taxi loại 7 chỗ đang đậu chờ khách trước cửa nhà. Tiếp theo đó, một thanh niên dáng người cao ráo, vai mang chiếc túi đựng máy tính xách tay từ trong nhà bước vội ra, rồi lên taxi đi mất. Sự việc nhanh chóng được báo cho người nhà của em Trần Châu Kim Phúc và cơ quan chức năng.(Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy phòng ngủ của cha mẹ nạn nhân có dấu hiệu bị lục soát và bị mất máy tính xách tay hiệu HP, một máy ảnh kỹ thuật số, một nhẫn vàng, lắc vàng… Ngoài ra, khi kiểm tra chiếc máy tính để bàn, cha của Phúc phát hiện màn hình máy tính chạy lên dòng chữ: "Cha làm con chịu" (được để chế độ tự động)…(Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Việc xác minh, truy bắt hung thủ gặp nhiều khó khăn vì theo lời khai của em Quỳnh Châu thì người thanh niên từ trong nhà bước ra xe taxi khoảng 25 tuổi; nhưng người lái xe taxi lại cho biết, người đàn ông khoảng 35-40 tuổi (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: VTC News) Sau 2 ngày đêm tích cực điều tra, 20h ngày 9/7, các trinh sát đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thiên Kim (SN 1985, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tại nhà riêng ở khu phố 3, phường Bửu Hòa. Khi bị bắt, Kim tỏ ra điềm tĩnh, thậm chí còn chất vấn các trinh sát vì sao bắt mình. Nhưng bằng các chứng cứ thu thập được, đến gần sáng 10/7, Kim thú nhận hành vi sát hại em Trần Châu Kim Phúc để cướp tài sản. (Ảnh: Người lao động) Theo lời khai, Kim có bạn gái làm cùng công ty với cha nạn nhân. Thỉnh thoảng, Kim cùng bạn gái đến nhà Kim Phúc chơi và sửa hộ máy tính. Thấy gia đình khá giả,, gã nảy sinh ý định cướp tài sản, Sáng 7/7, biết cha mẹ Kim Phúc đi làm vắng, Kim lấy đoạn dây điện và một số vật dụng bỏ vào túi xách rồi lấy xe máy ra khỏi nhà. Kim gửi xe máy ở Công viên Biên Hùng, đón taxi đến nhà Kim Phúc. Khi nghe tiếng chuông, Kim Phúc thấy Kim nên mở cửa cho vào để Kim cài đặt chương trình máy tính. Nhưng khi Phúc ngồi vào máy tính kiểm tra thử thì bất ngờ từ phía sau, Kim dùng đoạn dây điện siết cổ Phúc đến chết. Sau đó, Kim lôi xác nạn nhân xuống lầu 1 kéo áo trùm lên mặt, rồi lấy chiếc máy tính xách tay và lục tìm tài sản cho vào túi xách đi lên taxi chờ sẵn tẩu thoát. Sau đó, do sợ để sót chứng cứ phạm tội (lúc gây án Kim đeo găng tay), Kim lại đón taxi quay lại hiện trường để "kiểm tra". Thấy không để lại dấu vết, vật chứng nào Kim mới ra taxi bỏ đi. Chính lần này, Kim đã bị em Quỳnh Châu nhìn thấy. Trả lời câu hỏi vì sao đã giết người mà sau đó còn cắt cổ, lột quần nạn nhân… Kim thản nhiên trả lời muốn dựng hiện trường giả như một vụ án giết, cướp, hiếp để đánh lạc hướng điều tra. Số tài sản cướp được (máy ảnh kỹ thuật số, nhẫn vàng, lắc vàng), Kim mang đến một tiệm vàng ở Bình Dương bán được hơn 13 triệu đồng, tiêu xài một số, còn lại 8,2 triệu đồng mang về cất giấu trong phòng riêng. Riêng chiếc máy tính xách tay Kim nhờ người xóa trắng dữ liệu cũ để sử dụng cho đến ngày bị bắt. (Ảnh: Công an TP HCM) Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thiên Kim còn thú nhận trước đó, ngày 16/5/2010 đã giết chị Võ Thị Hồng Thạnh (26 tuổi, ngụ ở phường Tân Vạn, TP Biên Hòa) khi chị đang mang thai 5 tháng, rồi vứt xác xuống giếng nhằm phi tang. Theo lời khai của Kim, gần đây do hay sử dụng ma túy và ăn chơi, để có nhiều tiền, Kim đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Để cướp tài sản của chị Thạnh, Kim giả vờ nói có người gọi điện thoại cho chị vào số máy bàn của Kim. Tưởng thật, chị Thạnh theo Kim vào phòng riêng nghe điện thoại thì bị Kim đóng chốt cửa phòng lại và lấy dây điện siết cổ nạn nhân đến chết rồi lấy tài sản trên người. Sau đó, Kim lấy mền quấn xác chị Thạnh rồi ném xuống cái giếng hoang ở sau nhà. (Ảnh: CAND) Ngày 10/8/2011, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử vụ án giết người, cướp tài sản, tuyên phạt Nguyễn Thiên Kim án tử hình cho tội giết người, 10 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, tòa còn buộc gia đình Kim phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân gần 200 triệu đồng về tổn thất tinh thần và chi phí ma chay. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam) >>> Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: ĐTHĐT.

