Sát thủ mặt thư sinh "tác giả" vụ án xác cô gái khuyết đầu

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm ngày 17/5/2010, khi thi thể nữ giới không đầu được phát hiện trên tầng thượng một tòa chung cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, các điều tra viên khẳng định nạn nhân bị sát hại trong chính tòa nhà này. Sau khi gây án, hung thủ đã đưa thi thể người xấu số lên đây nhằm phi tang. Tòa chung cư này có hàng trăm hộ dân sinh sống, việc xác định vụ án xảy ra ở tầng nào, căn hộ nào không phải là điều đơn giản. (Ảnh: Zing.vn) Khi quan sát từ tầng thượng xuống, các điều tra viên phát hiện ở chiếu nghỉ tầng 12 có vết màu nâu, nghi máu. Khi tới tầng 11 cũng xuất hiện vài vết nâu li ti. Từ tầng 11 trở xuống thì không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi nào. Lúc này, tầng 11 của tòa chung cư trở thành nơi đáng chú ý nhất. Tiếp tục tỉ mỉ truy tìm những dấu vết nhỏ nhất, cuối cùng các trinh sát và đội ngũ kỹ thuật hình sự cũng khoanh được một căn hộ. (Ảnh: Giadinh.net) Căn hộ này thuộc sở hữu của một cô gái quê Quảng Ninh. Ngày lễ 30/4 vừa rồi, cô gái này về quê và mới quay trở lại. Cô gái này có người yêu là Nguyễn Đức Nghĩa ( SN 1984, quê ở Hải Phòng) (Ảnh: AND online) Một cuộc kiểm tra được tiến hành ngay lập tức. Khi các trinh sát bước vào, cô gái chủ nhà tỏ ra rất bất ngờ. Qua quan sát, lực lượng phá án nhận thấy trên tường nhà xuất hiện nhiều vết sơn mới, đè lên lớp sơn cũ. Khi được hỏi, chủ nhà cho biết, chỗ sơn này mới được bạn trai mình là Nguyễn Đức Nghĩa quét lên lúc cô về quê nghỉ lễ. (Ảnh: CAND) Tại khu vực có nghi vấn, các trinh sát đã cạo lớp sơn mới đi, từ đây ở bức tường cũ hiện ra rất nhiều vết màu nâu nghi máu. Tiến hành kiểm tra nhà vệ sinh cũng phát hiện nhiều dấu vết bất thường. Trong căn bếp, khi được hỏi gần đây gia đình có mất con dao nào không, cô gái chủ nhà xác nhận, có một số dao được bạn trai vứt đi, thay mới lúc cô vắng nhà. (Ảnh: Giadinh.net) Theo cô gái này, vào dịp lễ 30/4, cô trở về quê ở Quảng Ninh, căn hộ này được cho bạn trai là Nguyễn Đức Nghĩa đến ở. Khi quay lên, cô phát hiện có nhiều vết sơn mới nên có hỏi thì được Nghĩa trả lời là do anh ta chảy máu cam, làm bẩn tường nên đã sơn lại. Chưa kể, khi cô gái này thắc mắc về số dao bị mất trong nhà bếp, Nghĩa bảo do dao cùn nên anh ta vứt đi. Thấy bạn trai giải thích gãy gọn, cô gái không suy nghĩ nữa. Vài ngày sau, Nghĩa quay lại lấy túi đồ rồi bỏ đi vội vã. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam) Tuy vậy, vào ngày 17/5, khi biết Công an tìm thấy một thi thể nữ giới trên sân thượng, cô gái chủ nhà giật mình và bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện kỳ lạ của Nghĩa. Ngay sau đó, công an vào kiểm tra căn hộ. Cô gọi điện cho Nghĩa nhưng không liên lạc được. Đến tối cùng ngày, hai người nhắn tin với nhau và Nghĩa đã thừa nhận gây ra vụ án mạng. Từ những thông tin thu thập được, Công an Hà Nội đã có căn cứ Nguyễn Đức Nghĩa chính là nghi phạm. Rất nhanh chóng các điều tra viên Công an Hà Nội xác định được Nghĩa đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Chỉ sau ít giờ, Công an Hà Nội đã khống chế, bắt gọn đối tượng Nghĩa. Ngay trên chuyến xe di lý về Hà Nội, Nghĩa đã có những lời khai ban đầu, thừa nhận sát hại bạn gái cũ là chị N.P.L. (Ảnh: CAND) Theo lời khai của Nghĩa, gã và chị L. vốn học cùng trường Đại học nên nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau này, hai người chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc. Nghĩa yêu cô gái mới, có căn nhà ở khu chung cư nọ. Vào dịp nghỉ lễ, bạn gái về quê nên Nghĩa sang căn hộ này để ở. Ngày 4/5, Nghĩa nhắn tin rủ L. sang chơi. Tại đây, hai người đã có "quan hệ" với nhau. Trong lúc ngồi chơi game, Nghĩa thấy điện thoại của chị L. liên tục nhận được tin nhắn của bạn trai mới. Một lát sau, điện thoại của L. đổ chuông, chị này đi ra ngoài nghe, Nghĩa bắt đầu ghen tuông và nảy sinh ý định sát hại bạn gái cũ. Nghĩa chuẩn bị sẵn một con dao từ bếp đem vào phòng, giấu lên giá sách. Tối 4/5, khi chị L. đang chải tóc để chuẩn bị về thì Nghĩa đứng từ phía sau, dùng dao đâm nạn nhân… (Ảnh: CAND) Biết chị L. đã chết, Nghĩa ngồi cạnh thi thể nhiều giờ, sau đó kéo thi thể vào nhà vệ sinh rồi lấy dao cắt rời các bộ phận cơ thể. Gã cuốn phần thân vào chiếc chăn rồi đưa lên tầng thượng vứt lại đó. Các phần cơ thể khác sau này được Nghĩa vứt khi đi về quê. Gây án xong, Nghĩa lấy điện thoại của chị L. nhắn tin cho em trai chị báo mình đi công tác vài ngày, điện thoại sắp hết pin nên không cần liên lạc. (Ảnh: CAND) Sau đó, Nghĩa lấy máy tính xách tay, xe máy của nạn nhân mang đi cầm cố. Vài ngày sau, khi bạn gái lên, Nghĩa qua lấy nốt chỗ quần áo dính máu được gã giấu trong tủ rồi bảo sẽ về quê. Đến ngày 17/5, Nghĩa quay lại thì thấy tòa nhà có nhiều công an, biết việc đã bại lộ, Nghĩa bỏ trốn lên Thái Nguyên cho đến khi bị bắt. Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã thu giữ được các bộ phận thi thể nạn nhân theo chỉ điểm của Nghĩa và chiếc xe máy của chị L bị cầm cố. Với tội ác khó dung thứ của mình, Nguyễn Đức Nghĩa đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình. Sau 4 năm ở trong nhà lao, năm 2014, Nguyễn Đức Nghĩa đã bị thi hành bản án, chấm dứt cuộc đời của kẻ sát nhân máu lạnh.

