Thông tin mới nhất vụ nghi vấn dân phòng đánh người ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng Công an phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, 2 bên đã giảng hòa và những người liên quan đã bị phạt hành chính vì tội gây rối trật tự công cộng.

Chiều ngày ngày 19/1, trả lời PV Kiến Thức về vụ việc nghi vấn dân phòng đánh người trên phố Tạ Hiện, ông Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng Công an phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, hiện vụ việc đã giải quyết xong. 2 bên đã thống nhất giảng hòa. Những người liên quan đến vụ việc gây rối đã bị phạt hành chính.

“Hiện, trên mạng có đưa rất nhiều thông tin trái chiều. Tuy nhiên, tôi khẳng định người bị đánh không phải là dân phòng, cũng không phải là người của phường” - ông Linh nói.

Đồng thời, ông Linh cũng phủ nhận thông tin người mặc quần giống trang phục của dân phòng đến hiện trường cùng với lực lượng dân phòng và lao vào đánh các nhân viên tại cửa hàng trên phố Tạ Hiện không thuộc lực lượng dân phòng của phường.

Tuy nhiên, khi PV yêu cầu cung cấp các thông tin về các đối tượng liên quan vụ ẩu đả, ông Linh lại cho rằng, đó là quyền cá nhân của họ, không thể cung cấp cho báo chí.

Trước đó, ngày 18/1, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm nhân viên cuả cửa hàng trên phố Tạ Hiện đang khống chế một người đàn ông được cho là vào quán gây rối. Sau đó, lực lượng dân phòng xuất hiện. Cùng lúc này, có một người đàn ông mặc quần giống của lực lượng dân phòng lao vào đánh các nhân viên để bênh vực cho người đàn ông vừa bị nhóm này khống chế.

Trưởng công an phường Hàng Buồm không cung cấp thông tin cụ thể về nguyên nhân sự việc. Song một người đăng tải video được camera của quán ghi lại sự việc lên mạng xã hội cung cấp thông tin rằng: N guyên nhân sự việc do người đàn ông trong clip say rượu, khi đi ngang qua cửa hàng thì nhân viên có nhã ý nhắc:“Anh ơi điện thoại sắp rơi kìa”.

Người đàn ông này quay lại nói “Rơi thì kệ tao, liên quan gì mày”. Sau đó 2 bên có lời qua tiếng lại. Theo góc quay từ camera của cửa hàng ghi lại, người đàn ông này xông vào đánh nhóm nhân viên cửa hàng trước. Sau đó, nhóm phục vụ quây vào đánh, ghì xuống nền nhà, lấy dây trói và kêu gọi nhau gọi công an.