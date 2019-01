Vĩnh Thụy - Hoàng Thùy Linh đã “đường ai nấy đi“?

Hơn một lần Vĩnh Thụy - Hoàng Thùy Linh làm dấy lên nghi vấn "rạn nứt" sau chia sẻ mới đây nhất của chàng siêu mẫu trên Instagram cá nhân. Theo đó, Vĩnh Thụy bất ngờ than thở: "Tết tới rồi mà vẫn chưa ai hốt thằng bé, tội nghiệp". Trước đó, hồi cuối tháng 10/2018, thông tin Vĩnh Thụy và Hoàng Thùy Linh chia tay được lan truyền khiến những người hâm mộ cặp đôi vô cùng hoang mang. Tin đồn bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ đăng dòng chia sẻ: "Young and free (Tạm dịch: Trẻ trung và tự do)". Đáng chú ý, khi một người bạn bình luận "không gì quý hơn độc lập", Hoàng Thùy Linh cũng rất nhiệt tình hưởng ứng. Hoàng Thùy Linh và Vĩnh Thụy được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì làng giả trí Việt. Cả hai quen nhau khi đóng chung phim “Thần tượng” của đạo diễn Quang Huy. Từ bạn bè thân thiết, nữ ca sĩ và chàng siêu mẫu bị đồn hẹn hò từ năm 2015 sau nhiều lần bị bắt gặp đi chơi cùng nhau. Sau một thời gian dài úp mở, đầu năm 2017, Vĩnh Thụy lần đầu công khai chuyện hẹn hò với Hoàng Thùy Linh trong một bài phỏng vấn. Nam siêu mẫu còn từng tiết lộ mong muốn sẽ sớm kết hôn trong tương lai. Trong khi đó, giọng ca "Cho nhau lối đi riêng" cũng từng úp mở chia sẻ, cô muốn giữ kín tình yêu vì sợ sóng gió. Chưa lần nào lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm một cách công khai nhưng có một thời gian, cặp đôi đẹp nhất nhì làng giả trí Việt thường xuyên đăng ảnh tình tứ bên nhau. Mặc dù vướng tin đồn chia tay Hoàng Thùy Linh nhưng trang Facebook cá nhân của Vĩnh Thụy vẫn lưu giữ hình ảnh thân mật bên bạn gái. Fan hy vọng, lời than thở "Tết tới nơi rồi mà vẫn chưa ai hốt" chỉ là câu nói đùa vu vơ của chàng siêu mẫu. Dù vậy tất cả vẫn phải chờ phản hồi từ người trong cuộc.

