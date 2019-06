Thông tin mới nhất vụ hổ vồ nát 2 tay người ở Bình Dương

Trưa 5/6, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, sau khi vào cuộc điều tra vụ người đàn ông bị mất 2 cánh tay nằm bất động tại khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh phường Vĩnh Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xác định được nguyên nhân do bị hổ vồ.

Một góc khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh.

Theo đó, nạn nhân vụ việc được xác định là ông Võ Thành Quới (SN 1970, quê An Giang) là nhân viên chăm sóc thú nuôi tại khu sinh thái Thanh Cảnh. Vào chiều 4/6 khi tới chuồng nuôi nhốt hổ cho ăn thì ông Qưới bị hổ tấn công gây thương tích nặng, toàn bộ cánh tay phải bị hổ cắn đứt rời tới sát vai. Trong khi, cánh tay trái cũng bị hổ cắn đứt rời từ khuỷu tay tới bàn tay.

Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an, kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã tới hiện trường xác minh, làm rõ.

Cũng theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, tại khu sinh thái Thanh Cảnh, cơ quan chức năng cấp phép cho nuôi thú, trong đó có hổ. Sau khi xảy ra vụ việc, phía sở đã đề nghị doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến an toàn tính mạng con người trong hoạt động chăn nuôi thú dữ.

Được biết, tỉnh Bình Dương có 3 cơ sở được cấp phép nuôi hổ là Công ty Thái Bình Dương, khu du lịch Thanh Cảnh và khu du lịch Đại Nam. Cũng tại Bình Dương vào tháng 9/2016, Công ty Thái Bình Dương (nơi nuôi gần 20 con hổ) phường Bình An, thị xã Dĩ An đã xảy ra trường hợp một con hổ tấn công làm chết nhân viên chăm sóc Lương Văn Hải (40 tuổi). Trong khi đó, vài năm trước, một con hổ ở khu du lịch Đại Nam (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã nhảy qua vách ngăn cao 3m được lắp xung điện, tấn công ba nhân viên vườn thú đang trồng cây xanh, khiến một người tử vong.

Như Kiến Thức đã thông tin, chiều 4/6, một số người tại KDL Thanh Cảnh bàng hoàng phát hiện người đàn ông nằm bất động cạnh chuồng nuôi nhốt hổ trong tình trạng 2 cánh tay bị hổ cắn đứt rời tới sát vai. Lúc này, bên trong chuồng, con hổ vẫn còn tỏ ra hung dữ, trên miệng có dính máu.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó được chuyển khẩn cấp về bệnh viện ở TP HCM để cứu chữa.