Thời tiết nắng gắt, lượng điện tiêu thụ ở Thủ đô tăng đột biến

(Kiến Thức) -Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng trên diện rộng, gay gắt và kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi lên đến hơn 40 độ C.

Do đó, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của nhân dân Thủ đô tăng cao dẫn đến lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô cũng tăng đột biến.

Theo thống kê tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô của EVN HANOI, lượng điện tiêu thụ bình quân tháng 06 tăng cao ở mức 71,18 triệu kWh/ngày; trong đó có nhiều ngày cao kỷ lục như 12/6 (85,09 triệu kWh); ngày 13/6 (80,20 triệu kWh); ngày 21/6 (80,98 triệu kWh); ngày 22/6 (82,02 triệu kWh)…

Trong khi đó, bình quân lượng điện tiêu thụ 01 ngày trong tháng 04 chỉ là 54,371 triệu kWh và 57,995 triệu kWh trong tháng 05. Dự báo hóa đơn tiền điện cũng sẽ tăng cao cùng tình hình tiêu thụ điện trong nắng nóng cao điểm.

Ngay trong những ngày đầu tháng 07, thời tiết Hà Nội nắng nóng oi ả, lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố cũng đều duy trì xấp xỉ mức rất cao trên 70 triệu kWh/ngày. Cụ thể, ngày 06/7 là 71,29 triệu kWh, ngày 07/7 là 71,12 triệu kWh, ngày 08/7 tăng mạnh cùng nắng nóng mức 83,09 triệu và ngày 09/7 là 80,8 triệu kWh.

Để tránh tình trạng tiêu thụ điện tăng cao dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng đột biến, EVN HANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm (bao gồm khung giờ từ 11h00 đến 14h00 và từ 18h00 đến 23h00 hàng ngày). Sử dụng các loại điều hòa tiết kiệm năng lượng có kết hợp thêm quạt và để nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Nhiệt độ điều hòa cũng nên chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời từ 10 đến 12 độ C là hợp lý về tiêu thụ điện. Việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà chỉ gây tốn điện.

Đồng thời đề phòng nguy cơ cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư, không vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và chất lượng trong những ngày nắng nóng cao điểm, EVN HANOI đã tập trung rà soát, tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện, tính toán phương thức vận hành tối ưu… EVN HANOI cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường, bố trí lực lượng ứng trực, thường xuyên rà soát tình hình mang tải, kiểm tra, tuần canh không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến bị vi phạm; Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng vật tư, thiết bị, phương tiện để có thể khẩn trương xử lý các tình huống xảy ra; Đồng thời, dừng toàn bộ các lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ cải tạo nâng cấp lưới điện trong những ngày nắng nóng từ 36 độ C trở lên…

Khi gặp sự cố hoặc muốn biết thông tin về sử dụng điện, khách hàng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVN HANOI (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) để được tiếp nhận tư vấn và giải đáp.