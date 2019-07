Thời tiết cuối tuần: Nắng nóng và mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hà Nội hôm nay c ó mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 35 - 37oC.

Trên cả nước ngày hôm nay (27/7), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28-29/7. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngày hôm nay (27/7), chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1. ó mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Phía Đông bắc bộ, c ó mây, ngày nắng, vùng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 99%. Mặc dù cả ngày nhiệt độ tương đối cao nhưng vẫn có mưa dông nhiều nơi. Cụ thể, phía Tây bắc bộ c

Thời tiết có nhiều biến chuyển trong những ngày vừa qua. Đặc biệt, ở các tỉnh miền Bắc trời chuyển từ hình thái nắng nóng gay gắt sang mưa dông diện rộng. Tuy nhiên, Trung Bộ vẫn duy trì nắng gắt như trong thời gian qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra những nhận định về thời tiết từ nay đến 21/8.

Ảnh minh hoạ: Tô Thế.

Theo đó, trong thời kỳ dự báo, có khả năng xuất hiện khoảng từ 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Tại khu vực Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện khoảng 3 - 4 đợt mưa diện rộng, tập trung chính tại các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong thời kỳ 10 ngày đầu tháng 8.2019, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 - 30%. Trong khi đó, các khu vực khác vẫn tiếp tục thiếu hụt mưa.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện khoảng 2 - 3 đợt, tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Các đợt nắng nóng xảy ra trong thời kỳ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tại các khu vực trên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo trong thời kỳ dự báo tình trạng ít mưa còn tiếp tục duy trì trên khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định và có khả năng mạnh hơn vào thời kỳ cuối tháng 7 và đầu tháng 8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trên toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, thời kỳ từ nay đến ngày 31/7, tại Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa dông diện rông, riêng các khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Nắng nóng còn duy trì tại khu vực Trung Bộ, do vậy nhiệt độ trung bình thời kỳ tại khu vực này phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C, có nơi trên 2 độ C. Nhiệt độ trung bình ở các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đến thời kỳ từ ngày 1 - 10/8, tổng lượng mưa tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên, riêng phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10 - 30%.

Thời kỳ từ ngày 11 - 20/8, tổng lượng mưa tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với cùng thời kỳ.