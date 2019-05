Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới: Ám ảnh một nửa khuôn mặt cháy đen

Những ngày qua, câu chuyện thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới (Lê Thị Lan Vy, 24 tuổi, Đà Nẵng) bị biến dạng khuôn mặt và tổn thương nhiều vùng trên cơ thể do bị chồng sắp cưới tạt axit khiến nhiều người xót xa.

Vụ thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới, đây là bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam được áp dụng kỹ thuật vi phẫu tái tạo ngay lập tức khuôn mặt bỏng axit trong một lần mổ, kết quả đạt trên 90%.

Cô gái rụt rè với phần khuôn mặt cháy đen

Chia sẻ về bệnh nhân này, PGS.TS Vũ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc gia - cho hay khi Vy mới nhập viện, ông chỉ vô tình nhìn thấy cô khi đang đứng ngoài hành lang của khoa Bỏng người lớn.



“Khi đi ngang qua, tôi nhìn thấy cô gái nhỏ bé với một phía là khuôn mặt cháy đen và nửa còn lại có nhiều nét xinh xắn. Điều đó ám ảnh tôi. Cô bé trông rụt rè, giống như đang phải chịu sang chấn tâm lý rất lớn”, PGS Vinh nhớ lại.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu ông: “Tại sao mình không giúp cô bé này ngay bây giờ”. Sau đó, bác sĩ quay trở lại hỏi Vy: “Cháu có muốn được phẫu thuật ngay không?”.

Nhận được cái gật đầu đồng ý, bác sĩ Vinh lập tức chuẩn bị cho ca đại phẫu thuật với hy vọng giúp Vy phục hồi khuôn mặt.

Ngày 8/1, trong suốt 8 tiếng, PGS Vinh cùng ê-kíp đã cắt hết tổ chức hoại tử, làm sạch axit còn tồn dư, đồng thời thiết kế vạt da siêu mỏng vùng lưng để tái tạo khuôn mặt cho bệnh nhân.

Các bác sĩ đã tái tạo khuôn mặt của Lan Vy bằng kỹ thuật dùng vạt da siêu mỏng 2 cuống vùng lưng. Đây là phương pháp ưu việt nhất hiện nay, chưa có quốc gia nào trên thế giới thực hiện.

"Vy là người đầu tiên được tiến hành phẫu thuật ở giai đoạn sớm, chỉ 5 ngày sau khi bị tạt axit . Nếu bệnh nhân khác phải trải qua hàng chục ca phẫu thuật, Vy chỉ phải trải qua một cuộc đại phẫu duy nhất và một số cuộc can thiệp để chỉnh sửa khuôn mặt”, PGS Vinh cho hay.

Theo bác sĩ này, sau ca phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân Vy khá ổn định. Sắp tới, các bác sĩ sẽ dùng kỹ thuật bổ trợ để làm phẳng đường viền của mảnh ghép và liền sẹo, giúp khuôn mặt bệnh nhân trở về bình thường.

PGS Vinh cho hay: “Mỗi lần tôi xuống thăm, cô bé đều nói: ‘con ổn’. Tôi cảm nhận rõ Vy có độ lỳ không phải bệnh nhân nào cũng có được. Cô bé cũng không bao giờ kêu dù rất đau".

Ám ảnh khi thấy bệnh nhân suy sụp vì nhìn vào gương

Từng tiếp nhận và điều trị cho hơn 20 bệnh nhân bị tạt axit, PGS.TS Vũ Quang Vinh ám ảnh nhất chính là khi bệnh nhân suy sụp vì nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của mình trong gương.

Đặc biệt, sự sợ hãi của gia đình khi nhìn thấy bệnh nhân càng khiến họ đau đớn hơn. Đa phần người bệnh đều phải chịu cú sốc tâm lý rất lớn, vượt ngoài sức chịu đựng.

Theo PGS Vinh, khuôn mặt bị axit tàn phá nghiêm trọng của Lê Thị Lan Vy nếu để lâu sẽ gây biến dạng lớn. Như vậy, bệnh nhân sẽ phải đối diện với sang chấn tâm lý nghiêm trọng, nhất là khi còn khá trẻ. Chính điều đó thôi thúc ông thực hiện tái tạo khuôn mặt cho cô gái này trong thời gian sớm nhất.

Bác sĩ này khuyến cáo nạn nhân bị bỏng axit cần được sơ cứu nhanh chóng bằng cách ngâm rửa vùng bị thương với nước càng lâu càng tốt. Điều đó sẽ giúp bệnh nhân hạn chế tổn thương.

“Khi vào viện, đầu tiên chúng tôi phải dùng giấy quỳ kiểm tra bệnh nhân bị tổn thương vì hóa chất nào để dùng hóa chất đối kháng trung hòa. Sau khi bệnh nhân được tẩy hết hóa chất, bác sĩ mới bắt đầu điều trị”, PGS Vinh cho hay.

Chiều 27/5, thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi) về tội "Cố ý gây thương tích" khi đã có hành vi tạt axit Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, ở Đà Nẵng). Hải là thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào tháng 4/2018, Vy và Hải tổ chức lễ đính hôn. Tuy nhiên, do ghen tuông, Hải nhiều lần đánh đập Vy. Khi chị này đề nghị chia tay, Hải không chấp nhận và nhiều lần hứa sửa đổi nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, buộc chị Vy phải cương quyết từ hôn.

Sáng ngày 1/1, Hải đến nhà Vy và bất ngờ tạt axit lên người khiến chị bị bỏng nặng. Gần 6 tháng điều trị, Vy đã thực hiện 9 ca phẫu thuật bao gồm 8 ca đại phẫu và một tiểu phẫu.