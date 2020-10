Thiếu tướng Tô Ân Xô: Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung bình thường, chưa được tại ngoại

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết: "Theo báo cáo của cơ quan an ninh điều tra, ông Chung sức khoẻ bình thường trong điều kiện mới", việc chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước là rất nghiêm trọng nên chưa được tại ngoại để chữa bệnh theo nguyện vọng gia đình.

Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung bình thường trong điều kiện mới

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 2/10, báo chí đề cập về việc gia đình ông Nguyễn Đức Chung – nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội muốn làm thủ tục xin được tại ngoại để điều trị bệnh ung thư và tình hình sức khỏe, diễn biến điều tra trong các vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung?



Trả lời câu hỏi trên, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của cơ quan điều tra, tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung là “bình thường trong điều kiện mới”.

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, ông Nguyễn Đức Chung liên quan 3 vụ án, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra.

Do đó, đề cập đến việc có thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Chung hay không, tướng Xô cho hay: “Luật sư và gia đình ông Chung có đơn, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã nhận được đơn này. Tuy nhiên, việc chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước là rất nghiêm trọng nên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội”.

Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định cơ quan an ninh điều tra phối hợp với cơ quan y tế đã tổ chức khám, chữa bệnh cho ông Nguyễn Đức Chung .

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Ông Chung còn bị điều tra trong vụ án khác là vụ buôn lậu - vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng - rửa tiền - vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Vụ thứ hai là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Hà Nội.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, các vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung đang được tiếp tục điều tra.

Ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra tội rất nghiêm trọng

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật, khi bị khởi tố bị can, cơ quan tố tụng sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn như tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Do đó, việc cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung sau khi khởi tố ông này về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là có cơ sở. Bởi ngoài tội danh đã bị khởi tố, cơ quan điều tra cho biết ông Chung còn liên quan đến ba vụ án khác cần phải điều tra làm rõ.

“Khi bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Chung có quyền khiếu nại đối với quyết định khởi tố và quyết định tạm giam đó. Tuy nhiên đến nay chưa có thông tin nào cho thấy ông Chung khiếu nại các quyết định tố tụng này. Bởi vậy, các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam là có cơ sở và đang được thực hiện” - luật sư Cường cho biết.

Tuy nhiên, theo luật sư Cường, trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án cũng có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam chuyển sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Việc thay đổi biện pháp ngăn chặn phải trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác. Ví dụ trường hợp bị can, bị cáo đang bị áp dụng biện pháp tạm giam có thể thay thế sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (hủy bỏ biện pháp tạm giam và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú) khi có đủ các điều kiện theo quy định của BLTTHS năm 2015.

Theo luật sư Cường,theo quy định của pháp luật, trường hợp nào tạm giam, trường hợp nào cấm đi khỏi nơi cư trú, thẩm quyền, thủ tục, điều kiện thay đổi đã được bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định rất rõ ràng. Theo đó bị can, bị cáo có quyền đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn khác với biện pháp tạm giam. Tuy nhiên, yêu cầu đó có được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận hay không thì phải căn cứ vào quy định pháp luật và phải dựa trên tính chất của vụ án.

Đối với vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và hai vụ án khác mà ông Nguyễn Đức Chung đang bị điều tra vì nghi có liên quan đều là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội và thuộc diện vụ án cơ quan trung ương theo dõi giám sát.

Trong vụ án này có đối tượng chủ mưu là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, bị truy nã gây khó khăn cho công tác điều tra. Ông Chung là người trưởng thành trong lực lượng công an nhân dân, có sự hiểu biết pháp luật sâu sắc, có kinh nghiệm điều tra nên việc áp dụng biện pháp ngăn chặn khác có thể sẽ gặp khó khăn cho cơ quan điều tra.

Bởi vậy, cơ hội thay đổi biện pháp ngăn chặn của ông Chung là không cao, trừ trường hợp ông Chung mắc bệnh nặng, hiểm nghèo mà việc tạm giam có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

