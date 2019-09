Thiếu tướng Tô Ân Xô làm Chánh Văn phòng Bộ Công an

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Công an.

Sáng 9/9/2019, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.



Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an (đồng thời là Người phát ngôn Bộ Công an) kể từ ngày 8/9/2019.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam; Thứ trưởng Lương Tam Quang và Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết, thiếu tướng Tô Ân Xô là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ, pháp luật, có kinh nghiệm công tác và khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tại nhiều đơn vị.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, thiếu tướng Tô Ân Xô đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Bắc Giang đánh giá cao.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu thiếu tướng Tô Ân Xô, trên cương vị mới, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược; tiếp tục tập hợp quy tụ, nâng cao công tác hiệp đồng, phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương…

Thiếu tướng Tô Ân Xô khi phát biểu tại buổi lễ đã gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các thế hệ lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương nơi thiếu tướng từng công tác, đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để thiếu tướng phấn đấu, trưởng thành, trở thành người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Tô Ân Xô bày tỏ, yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác công an nói chung, công tác tham mưu Công an nói riêng trong tình hình hiện nay ngày càng nhiều khó khăn, thách thức. Nhận thức đây vừa là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề, Thiếu tướng Tô Ân Xô nguyện sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; nêu cao trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, tháng 7/2018, Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Tô Ân Xô, Cục trưởng của Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thay cho Đại tá Phạm Mạnh Thường chuyển công tác.