Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc CA TP HCM nghỉ công tác

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, chính thức nghỉ công tác để chờ chế độ hưu trí.

Ngày 2/5, lãnh đạo Công an TP HCM cho biết từ ngày 1/5/2019, Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, chính thức nghỉ công tác để chờ chế độ hưu trí theo quy định.

Thiếu tướng Phan Anh Minh.

Thiếu tướng Phan Anh Minh sinh ngày 8/4/1959, quê thị xã Tân An, tỉnh Long An. Ông từng là thủ khoa khóa D9 của Đại học An ninh nhân dân.

Từ 2002 đến 2007, ông là đại biểu Quốc hội khóa XI TP HCM, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Giám đốc Công an TP HCM.

Năm 2010, ông là Đại tá, Phó giám đốc Công an TP HCM kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM.

Năm 2012, ông là Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam, Phó giám đốc Công an TP HCM.

Ông Phan Anh Minh đã có 43 năm công tác trong ngành công an, trong đó có 18 năm giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP HCM.

Trong thời gian giữ chức vụ phó giám đốc, kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh được xem là “khắc tin của tội phạm”.

Ông từng trực tiếp lãnh đạo Công an TP HCM phá nhiều vụ án lớn xảy ra trên địa bàn thành phố, gần đây nhất ngày 20/3 phối hợp phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hơn 300 kg ma túy đá từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về TP HCM.

Ngày 28/3, bắt đường dây vận chuyển 895 bánh heroin (ước trị giá gần 200 tỷ đồng) tại ngã tư An Sương, quận 12, TP HCM. Ngày 12/4, bắt các đối tượng vận chuyển hơn 606 kg ma túy ở quận 5, TP HCM.