Thiếu tá CSGT vi phạm nồng độ cồn ở Tiền Giang: Kỷ luật nghiêm để làm gương

Thiếu tá P.V.L được phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,54 miligam/1 lít khí thở sau vụ va chạm giao thông trên QL50. Đây là mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung.



Tối ngày 22/9, thiếu tá L. điều khiển ô tô BKS 63A-153.09 lưu thông trên QL50 theo hướng TP Mỹ Tho về Gò Công. Khi xe đang dừng chờ đèn đỏ giữa QL50 và đường huyện 25C, đoạn thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, bất ngờ bị chiếc xe máy do một thanh niên cầm lái chạy cùng chiều va chạm vào xe của vị thiếu tá.

Thời điểm đó, thiếu tá L. có biểu hiện say xỉn nên người dân trình báo cơ quan chức năng. Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, thiếu tá L. có nồng độ cồn ở mức 0,54 miligam/1 lít khí thở.

Thời điểm xảy ra vụ việc, thiếu tá L. đang được nghỉ và không trực. Tuy nhiên, với lỗi vi phạm lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép, thiếu tá L không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn bị xem xét xử lý kỷ luật về mặt Đảng, xử lý kỷ luật theo quy định ngành công an.

Thiếu tá L là cán bộ công chức nhà nước, giữ chức vụ đội trưởng CSGT - trật tự huyện Gò Công Tây, lẽ ra cần phải nêu cao trách nhiệm nêu gương. Hành vi lái xe khi có nồng độ cồn kịch khung của thiếu tá CSGT này đã gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, làm xấu đi hình ảnh của người chiến sỹ CAND.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.

Chỉ tính từ ngày 31/8 đến 15/9, các tổ công tác của C08 đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Có đến 88 trường hợp người đều xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn là công chức, viên chức, bộ đội, công an, nhà báo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, thậm chí có cả giáo viên dạy lái xe...Một số lái xe khi vi phạm được xác minh, làm rõ là bí thư, chủ tịch huyện hoặc một số cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu.

Tất cả các trường hợp vi phạm, Tổ công tác của Bộ Công an đều làm rõ thông tin cá nhân người vi phạm và gửi thông báo vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.

Điều này cho thấy, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đã thể hiện đúng tinh thần, phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Mới đây, Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an duy trì thường xuyên việc tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là chuyên đề về kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tất cả các trường hợp vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị (nhất là lực lượng CSGT) nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp của các cá nhân, đơn vị vào quá trình xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Các địa phương trên cả nước đều có quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông”. Trường hợp cán bộ đảng viên, công chức, viên chức bị lực lượng Cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm đến cơ quan, đơn vị quản lý sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, quy chế, nội quy của đơn vị, địa phương mình.

Thậm chí như UBND tỉnh Nghệ An còn có quy định sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trở lại vụ việc thiếu tá P.V.L., Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự huyện Gò Công Tây vi phạm nồng độ cồn, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Gò Công Tây nắm chắc vụ việc, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo quy định, cán bộ sai đến đâu thì xử lý đến đó.