Thiếu tá công an: Quật ngã nghi phạm rồi mới biết mình trúng đạn

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, công tác tại Đội tham mưu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trung là đối tượng đã bắt cóc bé trai ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên rồi đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Đối tượng Nguyễn Đức Trung tại cơ quan Công an.

Theo lãnh đạo Công an quận Long Biên, quá trình giải cứu an toàn, thành công bé trai 7 tuổi, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên trong lúc truy bắt Nguyễn Đức Trung, bị đối tượng bắn bị thương. Sau đó, Thiếu tá Tuấn được điều trị ở bệnh viện, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên đạn, sức khỏe của anh dần ổn định.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn kể, tối 14/8, khu vực quận Long Biên trời đổ mưa như trút nước. Nhận được tin báo cháu bé bị bắt cóc ở khu đô thị Việt Hưng, anh đã cùng các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường. Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết, lúc đó vội đến nỗi anh em không kịp chuẩn bị áo mưa, đầu trần chạy dọc khu BT7 để triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và đại tá Hứa Việt Hưng - Trưởng Công an quận Long Biên thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn.

Suốt đêm, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cùng khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ tập trung truy bắt nghi phạm. Do tên bắt cóc dùng biển kiểm soát xe ô tô giả, vì vậy cảnh sát phải xác minh ngay trong đêm ở nhiều địa phương khác nhau như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên… để khoanh vùng đối tượng. Các trinh sát xác minh nhiều mối quan hệ của nghi phạm và phải đưa ra kết luận sớm nhất để dựng lên lộ trình gây án, bỏ trốn.

Thiếu tá Tuấn cho hay: "Khoảng 5h sáng 15/8, tôi lái xe chở 2 đồng nghiệp thì nhận được thông báo, nghi phạm bắt cóc vừa giao dịch xong, đang trên đường cao tốc, cháu bé đã an toàn. Chỉ huy chỉ đạo các mũi khống chế, chặn bắt đối tượng". Khi phát hiện chiếc ô tô Kia Moring màu trắng của nghi phạm đi phía trước, Thiếu tá Tuấn tăng ga, áp sát đuôi xe đối tượng, dồn hắn vào đường cụt rồi chặn sát đuôi xe, không cho tên bắt cóc cơ hội quay đầu tẩu thoát.

Lúc đó trời tối, không có đèn, gần như không nhìn thấy gì. Anh và đồng đội đập kính, lôi tên bắt cóc ra khỏi ghế lái, vừa phải đề phòng trên xe còn đồng phạm. Mọi hành động đòi hỏi dứt khoát, chính xác, nhanh chóng, thời gian được tính bằng giây nên thậm chí anh không kịp nghĩ mình sẽ trúng đạn.

"Tôi và một cán bộ nhanh chóng khống chế, lao vào bắt đối tượng. Bỗng tôi nghe tiếng nổ "bùm", nhưng tôi không để ý lắm, tôi dùng sức quật ngã nghi phạm. Các lực lượng đến hỗ trợ, họ hỏi tôi sao quần bị dính nước. Lúc này, tôi nhìn xuống thấy chân mình có lỗ thủng và ướt, nhìn kỹ tôi biết là máu. Nghe mọi người nói đối tượng có súng, tôi nghĩ mình đã trúng đầu đạn cao su", Thiếu tá Tuấn chia sẻ.

Anh Tuấn được đến một bệnh viện ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Nam sơ cứu, kết quả chụp X-quang có viên đạn ở chân. Sau đó, Thiếu tá Tuấn được đưa về Hà Nội để mổ vết thương. Là cán bộ cảnh sát hình sự, đây không phải là lần đầu tiên Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đối diện với nguy hiểm. Nhưng đây có lẽ là chuyên án đặc biệt nhất với anh bởi nạn nhân là cháu bé còn nhỏ tuổi.

"Lúc nhận được tin cháu bé an toàn tôi rất mừng, ban chuyên án đã chỉ đạo bất cứ giá nào cháu bé phải được an toàn. Đến khi bắt được đối tượng niềm vui như nhân đôi", Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn tự hào nhớ lại.