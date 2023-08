2,25 triệu USD nhận hối lộ và lời gợi ý của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

Ngày 17/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án Công ty Việt Á "thổi giá" kit xét nghiệm, đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về tội nhận hối lộ theo khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhận 2,25 triệu USD trong vụ Việt Á. Theo kết luận, Nguyễn Thanh Long biết kit xét nghiệm COVID-19 là sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu do Bộ KH&CN giao Học viện Quân y chủ trì, thuộc sở hữu nhà nước. Công ty Việt Á không đủ điều kiện để được cấp số đăng ký lưu hành, tuy nhiên theo đề nghị của Phan Quốc Việt, ông Long đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện để đơn vị này được cấp số đăng ký lưu hành tạm thời cho kit xét nghiệm COVID-19. Bộ Y tế sau đó ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành chính thức sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 cho Công ty Việt Á. Ông Long đã đại diện Bộ Y tế thực hiện hiệp thương giá kit xét nghiệm với Việt Á, có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính. Bộ Y tế quyết định giá hiệp thương với Công ty Việt Á là 470.000 đồng/kit xét nghiệm. Mức giá này theo cơ quan điều tra là không có căn cứ nên Bộ Tài chính phải đôn đốc Bộ Y tế kiểm tra giá hiệp thương để xác định giá chính thức làm cơ sở ký hợp đồng, thanh toán. Dù vậy, Bộ Y tế vẫn không thực hiện mà thanh toán cho Công ty Việt Á thông qua nguồn tài trợ của các ngân hàng. Đáng chú ý, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện Công ty Việt Á sai phạm về nguyên vật liệu sản xuất và có ý kiến đề nghị Bộ Y tế thu hồi số đăng ký của Việt Á. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Long đã không chỉ đạo kịp thời. Ông Long cũng không ra kết luận kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế vẫn công bố giá không có căn cứ lên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tạo mặt bằng giá để công ty Việt Á bán cho các đơn vị, địa phương theo giá test xét nghiệm đã được Phan Quốc Việt nâng giá khống. Nguyễn Thanh Long còn tiếp tục giới thiệu Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á với lãnh đạo một số địa phương tạo điều kiện cho Việt Á tiêu thụ kit xét nghiệm. Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Long đã thông qua Nguyễn Huỳnh, cựu Thư ký của ông Long gợi ý, đề nghị và được Phan Quốc Việt đưa tổng số tiền 2,25 triệu USD (tương đương 51 tỷ đồng), đưa cá nhân Nguyễn Huỳnh 4 tỷ đồng. Kết luận nêu rõ, trưa một ngày trong tháng 12/2020, Phan Quốc Việt gọi điện qua ứng dụng Whatsapp cho Nguyễn Huỳnh hẹn gặp. Huỳnh hẹn Việt đến nhà riêng. Khi đến Việt xách theo 1 túi vải màu xanh có in logo của một ngân hàng, trong đó có 200.000 USD. Sau khi nói chuyện, Việt lấy túi tiền đặt trên mặt bàn nói Huỳnh chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long, rồi ra về. 22h cùng ngày khi cựu thư ký đến đón sếp ở quán ăn về nhà, Huỳnh đã để số tiền nhận từ Phan Quốc Việt trước đó vào cặp da của ông Long và nói có 200.000 USD Việt chuyển để trong đó. Trước Tết Nguyên đán 2021, ông Nguyễn Thanh Long chỉ đạo Nguyễn Huỳnh liên hệ với Phan Quốc Việt, đề nghị Việt đưa 1 triệu USD để xử lý công việc. Sau đó, Nguyễn Huỳnh đã gọi điện qua ứng dụng Whatsapp, trao đổi cho Việt biết chỉ đạo của cựu bộ trưởng. Khoảng sát Tết Nguyên đán 2021 (ngày 27 hoặc 28/12 Âm lịch, tức ngày 8 hoặc ngày 9/2/2021), Phan Quốc Việt nhắn tin qua ứng dụng Whatsapp hẹn gặp Huỳnh, rồi đến nhà Huỳnh đưa 1 triệu USD (tương đương 22,8 tỷ đồng) và 2 tỷ đồng đựng trong một túi vải màu xanh có logo của ngân hàng. Sau khi nhận tiền, Huỳnh để lại 2 tỷ đồng sử dụng cá nhân. Cũng trong tối cùng ngày, Huỳnh đưa ông Long đến nhà bạn ăn tối rồi quay về nhà. 22h, khi cựu Bộ trưởng gọi đến đón, Huỳnh mang theo túi tiền 1 triệu USD. Khi về đến nhà ông Long, cựu thư ký xách túi tiền vào hầm nhà, để sát cửa thang máy và đi về. Ngày 29/6/2021, Phan Quốc Việt đến gặp Nguyễn Thanh Long tại Phòng khách Quốc tế, Trụ sở Bộ Y tế để bàn về việc sản xuất Vacxin phòng Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ. Sau khi nói chuyện, Việt lấy túi vải màu xanh có 50.000 USD chuẩn bị trước đưa cho ông Long. Lần cuối cùng, cuối tháng 10 đầu tháng 11/2021, ông Long nhắn tin qua Telegram cho Nguyễn Huỳnh để Huỳnh nói lại với Việt chi kinh phí xử lý công việc. Lần này, Việt chuẩn bị 1 triệu USD vẫn trong chiếc túi vải màu xanh để đưa cho Huỳnh. Khi Huỳnh đón ông Long vào tối cùng ngày thì xách chiếc túi vào hầm nhà ông Long, để sát cửa thang máy rồi đi về. Ngoài những lần nhận tiền cho cựu Bộ trưởng hoặc nhận tiền chung cho bản thân và sếp, cựu thư ký Huỳnh còn gợi ý Việt chi riêng 2 tỷ đồng để mua ô tô. Tổng số tiền cựu thư ký nhận là 4 tỷ đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ “chuyến bay giải cứu”: Choáng váng số tiền tỷ nhận hối lộ:

