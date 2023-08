Choáng váng số tiền các cựu quan chức nhận hối lộ từ Việt Á?

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51 tỷ đồng). Cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến nhận hối lộ 27 tỷ đồng. Bị can Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN nhận hối lộ 350.000 USD (tương đương hơn 8 tỷ đồng). Bị can Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế nhận hối lộ 300.000USD (tương đương hơn 6,9 tỷ đồng). Bị can Nguyễn Huỳnh, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ hơn 53,9 tỷ đồng, trong đó chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long 49,9 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 4 tỷ đồng. (Ảnh: trụ sở Bộ Y tế). Bị can Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế nhận hối lộ 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng). Ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã nhận hơn 4 tỷ đồng vụ Việt Á. Trong đó nhận từ Phan Quốc Việt 100.000 USD và từ Phạm Duy Tuyến 600 triệu đồng và 50.000 USD. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ “chuyến bay giải cứu”: Choáng váng số tiền tỷ nhận hối lộ:

