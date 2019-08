Thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn

Ngày 14/8, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang giữ Dương Thái Dương (17 tuổi), Dương Anh Khoa (18 tuổi), Trần Minh Trí (19 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) và Đặng Vỹ An (17 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là Phan Hữu Nhân (16 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 12/8, nhóm Nhân gồm : Võ Lưu Khương Đình (29 tuổi), Tôn Thất Bảo Khôi (16 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) và nhóm của Dương gồm: Khoa, Trí, An xảy ra mâu thuẫn ở trước căn nhà nằm ở đường số 9, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM do mâu thuẫn chuyện tiền bạc.

Công an khám nghiệm 1 vụ án.

Quá trình nói chuyện, 2 nhóm cự cãi rồi xông vào hỗn chiến. Bất ngờ, Dương rút dao đâm 1 nhát vào lưng của Nhân và tay của Đình. Sau đó, nhóm Dương vội tẩu thoát khỏi hiện trường. Thiếu niên 16 tuổi được bạn và người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong,

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét.

Ngày 13/8, qua truy xét công an bắt giữ Dương cùng Khoa, Trí, An. Bước đầu, nhóm khai nhận do mâu thuẫn tiền bạc nên dẫn tới đánh nhau và dẫn tới cái chết của thiếu niên 16 tuổi.