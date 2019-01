Thiếu niên 15 tuổi đâm chết người rồi khoe chiến tích trên mạng xã hội

Ngày 8/1, Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thành Phát, 15 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An để làm rõ về hành vi “ Giết người”. Theo đó, khuya 7/1, Phát đã hẹn anh Tiến (18 tuổi, ngụ TX. Kiến Tường) ra khu dân cư ở TP. Tân An để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện, Phát dùng dao đâm chết anh Tiến. Quá trình khám nghiệm tử thi, Công an nhận thấy nạn nhân bị nhiều vết dao đâm trúng ngực, có vết thủng tim, rách gan và mất nhiều máu dẫn tới tử vong. (Hiện trường xảy ra vụ án mạng). Khi về nhà, Nguyễn Thành Ph. tắm rửa xong rồi lên facebook cá nhân đăng 8 status nói về vụ án mạng. Nghi can này còn gắn tên nạn nhân vào các trạng thái ở các bài viết của mình. Ph. còn cho rằng, chừng 10 năm sau sẽ trở về. Nhận tin báo, Công an phường 6, Công an TP. Tân An và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Sau khi gây án, Phát được gia đình đưa đến cơ quan công an để đầu thú. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

