Hà Nội: Trận địa pháo hoa sẵn sàng phục vụ người dân đón Giao thừa

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đêm Giao thừa, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 32 trận địa pháo hoa. Trong đó, có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 trận địa bắn tầm thấp. Sáng ngày 30 Tết, tại công viên Thống Nhất, các lượng lượng đã chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa. Dự kiến, số lượng người đổ về đón Giao thừa rất lớn nên công tác thường trực luôn được chú trọng và quan tâm. Ngoài bố trí 100% lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ điểm bắn pháo hoa trên địa bàn, những nơi tập trung đông người… Các lực lượng an ninh cũng đảm bảo quân số, tập trung rà soát, kiểm tra các phương tiện, thiết bị phục vụ tốt cho công tác chiến đấu và PCCC. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tại mỗi trận địa pháo sẽ có từ 60 đến 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bắn pháo. Lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm thực hiện về kỹ thuật thực hành bắn pháo hoa đã được tập huấn đầy đủ về phương pháp, kỹ năng thao tác, vận hành các trang thiết bị. Đặc biệt, năm nay các trận địa tầm cao đều được kết hợp giữa đạn pháo hoa tầm cao với tầm thấp để tạo nên màn biểu diễn nghệ thuật ánh sáng vừa đa dạng, vừa tạo được hình ảnh đẹp. Pháo hoa tầm cao cũng được cải tiến để bắn cao hơn, rực rỡ sắc màu. Trước đó, sáng ngày 8/2 (tức 29 Tết), lực lượng chức năng đã triển khai nhiệm vụ tại các trận địa. Công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành vào 18h ngày 30 Tết. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng khuyến cáo, người dân khi đến xem bắn pháo hoa cần thực hiện tốt các quy định của lực lượng chức năng về bảo đảm an toàn, giữ khoảng cách từ trận địa bắn đến người xem cách từ 100m trở ra. Ngoài ra, người dân cần chấp hành tốt các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, tránh chen lấn, xô đẩy, không để xảy ra các sự việc đáng tiếc để đón năm mới an toàn, hạnh phúc. >>> Mời độc giả xem thêm video Mãn nhãn pháo hoa rực sáng trên bầu trời cả nước đón chào Năm Mới:

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đêm Giao thừa, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 32 trận địa pháo hoa. Trong đó, có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 trận địa bắn tầm thấp. Sáng ngày 30 Tết, tại công viên Thống Nhất, các lượng lượng đã chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa. Dự kiến, số lượng người đổ về đón Giao thừa rất lớn nên công tác thường trực luôn được chú trọng và quan tâm. Ngoài bố trí 100% lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ điểm bắn pháo hoa trên địa bàn, những nơi tập trung đông người… Các lực lượng an ninh cũng đảm bảo quân số, tập trung rà soát, kiểm tra các phương tiện, thiết bị phục vụ tốt cho công tác chiến đấu và PCCC. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tại mỗi trận địa pháo sẽ có từ 60 đến 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bắn pháo. Lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm thực hiện về kỹ thuật thực hành bắn pháo hoa đã được tập huấn đầy đủ về phương pháp, kỹ năng thao tác, vận hành các trang thiết bị. Đặc biệt, năm nay các trận địa tầm cao đều được kết hợp giữa đạn pháo hoa tầm cao với tầm thấp để tạo nên màn biểu diễn nghệ thuật ánh sáng vừa đa dạng, vừa tạo được hình ảnh đẹp. Pháo hoa tầm cao cũng được cải tiến để bắn cao hơn, rực rỡ sắc màu. Trước đó, sáng ngày 8/2 (tức 29 Tết), lực lượng chức năng đã triển khai nhiệm vụ tại các trận địa. Công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành vào 18h ngày 30 Tết. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng khuyến cáo, người dân khi đến xem bắn pháo hoa cần thực hiện tốt các quy định của lực lượng chức năng về bảo đảm an toàn, giữ khoảng cách từ trận địa bắn đến người xem cách từ 100m trở ra. Ngoài ra, người dân cần chấp hành tốt các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, tránh chen lấn, xô đẩy, không để xảy ra các sự việc đáng tiếc để đón năm mới an toàn, hạnh phúc. >>> Mời độc giả xem thêm video Mãn nhãn pháo hoa rực sáng trên bầu trời cả nước đón chào Năm Mới: