Thi tốt nghiệp THPT 2020: Chân dung các thủ khoa

Nguyễn Ngọc Khanh (trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội) không chỉ gây ấn tượng với vị trí thủ khoa khối D toàn quốc gồm 10 điểm Toán, 10 điểm tiếng Anh và 9 điểm Ngữ văn (tổng 29 điểm) mà còn sở hữu vẻ ngoài đúng chuẩn nàng thơ. Nữ sinh này cho biết: "khi nhìn số liệu thống kê, số báo danh của mình trùng khớp với thủ khoa khối D01, nữ sinh Hà Nội mới dám tin mình thực sự có điểm cao nhất cả nước, cảm giác lúc đó lâng lâng, sung sướng". Nhận tin trúng tuyển ngành Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA của Đại học Ngoại thương từ cuối tháng 7, Khanh vẫn giữ nhịp độ ôn tập như cũ. "Em nghĩ mình đã bỏ công sức học cả năm rồi, không lý gì một tháng cuối lại chểnh mảng. Thêm nữa, nếu đạt thành tích cao, em sẽ khép lại quãng đời học sinh một cách trọn vẹn nhất. Dù sao học kiến thức cũng tốt cho mình" - Khanh cho hay. Thủ khoa khối A toàn quốc năm nay là Nguyễn Trung Hải (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), cậu bạn đạt 29,75 điểm với môn Toán và Hoá cùng 10 điểm còn Vật lý là 9,75. Theo thông báo mới nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm bài kiểm tra Tư duy, nhà trường chính thức ghi nhận kết quả 10% số thí sinh tham dự đạt từ 7,5 điểm trở lên, trong đó Nguyễn Trung Hải đã đạt điểm cao nhất với 9,73 điểm. Nam sinh Hải Phòng xuất sắc sở hữu điểm số cao nhất trong hơn 5000 bài thi kiểm tra Tư duy của Bách khoa. Cô Nguyễn Thị Thanh Thuý - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Hoá, trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng cho biết: "Nguyễn Trung Hải là học sinh thông minh, khả năng tự học rất tốt. Bạn ấy luôn cố gắng nỗ lực chinh phục các kiến thức từ dễ đến khó. Tự tìm tòi và tự học rất tốt, lại chan hòa, gần gũi với bạn bè, sẵn sàng chia sẻ cũng như giảng bài cho các bạn". Ngô Thu Hường, chủ nhân 3 điểm 10 tổ hợp môn Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD). Thu Hường là học sinh lớp 12A3 trường THPT Vĩnh Chân (huyện Thanh Ba, Phú Thọ). Nữ sinh Phú Thọ cho biết sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, em tự tính tổ hợp Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân) đạt tuyệt đối 30. Vì vậy, kết quả thi chính thức không gây bất ngờ. Nhận xét về đề thi, nữ sinh cho rằng vừa sức. Kết quả này khiến Hường hạnh phúc vì nhận được nhiều lời chúc mừng từ mọi người. Chia sẻ về bí quyết học các môn xã hội, Hường cho biết em không có phương pháp đặc biệt, không đi học thêm, chỉ học trong sách giáo khoa và nguồn tài liệu online sẵn có. Nguyễn Trần Ngọc Thảo - Một trong những thủ khoa khối B và toàn quốc. Nguyễn Trần Ngọc Thảo đến từ lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ chia sẻ: "Em không chăm chỉ, không 'cày ngày cày đêm' như nhiều bạn. Hôm nào em cũng đi ngủ trước 23h. Ngoài thời gian học, em vẫn dành thời gian để giải trí như xem youtube. Giải trí mới giúp mình bớt căng thẳng và việc học vì thế mà hiệu quả hơn". Nữ sinh Nam Định là thủ khoa khối C. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thị Hương, học sinh trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đã tự tính được điểm Lịch sử, Địa lý, riêng môn Ngữ văn thi tự luận chỉ đoán 9 điểm. Tuy nhiên, kết quả còn cao hơn cả thí sinh này mong đợi. Với tổng số điểm 29,25 cho ba môn khối C (Ngữ Văn 9,5; Lịch sử 9,75; Địa lý 10), Hương chính là một trong ba thí sinh đạt điểm khối C cao nhất cả nước. >>> Xem thêm video: Điểm thi tốt nghiệp THPT 2020: Hai nữ sinh đạt điểm 10 môn văn là ai?. Nguồn: VTC 14.\

