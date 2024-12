Nhìn lại những vụ phóng hỏa chết người chấn động lịch sử

1. Vụ cháy hộp đêm Cocoanut Grove (Mỹ, 1942). Một đám cháy bùng lên tại hộp đêm Cocoanut Grove ở Boston, được cho là bắt nguồn từ một hành động vô tình hoặc có thể là hành động phóng hỏa cố ý của nhân viên hộp đêm này. Ảnh: Pinterest. Hậu quả: 492 người chết và hơn 200 người bị thương. Đây là một trong những vụ hỏa hoạn chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: Pinterest. 2. Vụ phóng hỏa Happy Land (Mỹ, 1990). Một người đàn ông tên Julio González đã đổ xăng và đốt một câu lạc bộ đêm không phép tên Happy Land tại Bronx, New York. Trước đó, người này đã bị bạn gái từ chối tình cảm và bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ. Ảnh: The New York Times. Hậu quả: 87 người thiệt mạng, chủ yếu là người nhập cư từ Trung và Nam Mỹ. Ảnh: New York Daily News. 3. Vụ cháy sàn nhảy ở Phụ Tân, Liêu Ninh (Trung Quốc, 1994). Sau khi châm điếu thuốc lá, một người đàn ông đã nhét tờ giấy báo đang cháy vào cái lỗ trên ghế sofa làm cái ghế bùng cháy và bắt lửa sang các vật liệu dễ cháy ở trong phòng khiêu vũ, gây ra vụ hỏa hoạn thảm khốc. Ảnh: Pinterest. Ảnh: Fuxinwang.com. Hậu quả: 233 người thiệt mạng, làm chấn động xã hội Trung Quốc về an toàn cháy nổ trong không gian công cộng. Ảnh: Sina. 4. Vụ cháy hộp đêm ở Kiss (Brazil, 2013). Sự kiện: Ngọn lửa bùng phát tại hộp đêm Kiss ở Santa Maria trong một buổi hòa nhạc khi pháo sáng được sử dụng tùy tiện trong không gian kín, gây bắt lửa vào vật liệu cách âm. Ảnh: NBC News. Hậu quả: 242 người thiệt mạng, phần lớn là thanh niên và sinh viên. Ảnh: Time. 5. Vụ phóng hỏa ở Kyoto Animation Studio (Nhật Bản, 2019). Một người đàn ông tên Shinji Aoba đột nhập vào trụ sở của Kyoto Animation Studio (KyoAni) và phóng hỏa bằng xăng. Aoba tuyên bố KyoAni đã "ăn cắp ý tưởng" của mình, nhưng không có bằng chứng cho lời buộc tội này. Ảnh: ABC News. Hậu quả: 36 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản sau Thế chiến II. Ảnh: The Hollywood Reporter.

1. Vụ cháy hộp đêm Cocoanut Grove (Mỹ, 1942). Một đám cháy bùng lên tại hộp đêm Cocoanut Grove ở Boston, được cho là bắt nguồn từ một hành động vô tình hoặc có thể là hành động phóng hỏa cố ý của nhân viên hộp đêm này. Ảnh: Pinterest. Hậu quả: 492 người chết và hơn 200 người bị thương. Đây là một trong những vụ hỏa hoạn chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: Pinterest. 2. Vụ phóng hỏa Happy Land (Mỹ, 1990). Một người đàn ông tên Julio González đã đổ xăng và đốt một câu lạc bộ đêm không phép tên Happy Land tại Bronx, New York. Trước đó, người này đã bị bạn gái từ chối tình cảm và bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ. Ảnh: The New York Times. Hậu quả: 87 người thiệt mạng , chủ yếu là người nhập cư từ Trung và Nam Mỹ. Ảnh: New York Daily News. 3. Vụ cháy sàn nhảy ở Phụ Tân, Liêu Ninh (Trung Quốc, 1994). Sau khi châm điếu thuốc lá, một người đàn ông đã nhét tờ giấy báo đang cháy vào cái lỗ trên ghế sofa làm cái ghế bùng cháy và bắt lửa sang các vật liệu dễ cháy ở trong phòng khiêu vũ, gây ra vụ hỏa hoạn thảm khốc. Ảnh: Pinterest. Ảnh: Fuxinwang.com. Hậu quả: 233 người thiệt mạng, làm chấn động xã hội Trung Quốc về an toàn cháy nổ trong không gian công cộng. Ảnh: Sina. 4. Vụ cháy hộp đêm ở Kiss (Brazil, 2013). Sự kiện: Ngọn lửa bùng phát tại hộp đêm Kiss ở Santa Maria trong một buổi hòa nhạc khi pháo sáng được sử dụng tùy tiện trong không gian kín, gây bắt lửa vào vật liệu cách âm. Ảnh: NBC News. Hậu quả: 242 người thiệt mạng, phần lớn là thanh niên và sinh viên. Ảnh: Time. 5. Vụ phóng hỏa ở Kyoto Animation Studio (Nhật Bản, 2019). Một người đàn ông tên Shinji Aoba đột nhập vào trụ sở của Kyoto Animation Studio (KyoAni) và phóng hỏa bằng xăng. Aoba tuyên bố KyoAni đã "ăn cắp ý tưởng" của mình, nhưng không có bằng chứng cho lời buộc tội này. Ảnh: ABC News. Hậu quả: 36 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản sau Thế chiến II. Ảnh: The Hollywood Reporter.