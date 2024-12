“Thần dược quý ông” được săn lùng đắt đỏ cỡ nào?

Rum biển (hay còn gọi hải sâm) là đặc sản nổi tiếng ở vùng biển Nghệ An. Rum biển có hình dáng tựa như giun đất nhưng kích thước lớn hơn. Ảnh: Baonghean Rum biển xuất hiện theo mùa dọc các xã bãi ngang ở huyện Diễn Châu như Diễn Hải, Diễn Kim... Ảnh: YouTube Trước đây, rum biển giá rất rẻ, nhưng vài năm gần đây, rum biển được ưa chuộng nên hàng có bao nhiêu cũng hết. Ảnh: Baonghean Những năm trước giá rum biển tươi dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg. Nhưng năm nay, mới vào mùa nên rum biển được rao bán tới 500.000 - 600.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet Dù giá đắt đỏ nhưng số lượng rum biển bán ra thị trường không nhiều. Do vậy, thực khách muốn ăn nhiều khi phải đặt trước cả tuần, cả tháng mới có. Ảnh: Người đưa tin Để săn được rum biển, người thợ phải trang bị đầy đủ thiết bị, ngâm mình dưới nước nhiều giờ. Ảnh: SGGP Thân rum biển trơn nên dễ tuột khỏi tay. Vì vậy, ngư dân phải hết sức khéo léo và nhanh nhẹn. Nếu không nhanh tay, khi chạm vào rum là mất dấu. Ảnh: Baonghean Người săn rum giỏi có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày. Ảnh; Saostar Rum biển có thể chế biến thành nhiều món ngon như om chuối đậu, xào thập cẩm... Ảnh: Báo Nghệ An Ngoài ra, người dân còn đem rum biển phơi khô, tán bột. Giá bột rum biển cao, khoảng 1,5 triệu đồng/kg. Ảnh: Báo Nghệ An

