"Thị Mầu' thất tình, hoang báo hiếp dâm lúc nửa đêm

Có tình ý với người hàng xóm nhưng không được đáp lại, 'thị Mầu' thời hiện đại đã quan hệ với người khác rồi đi báo công an mình vừa bị hàng xóm hiếp dâm. Rất may mẫu tinh dịch thu được trong âm đạo "thị Mầu" lại không trùng khớp với ADN của 'nghi can'.