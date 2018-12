Bắt quả tang 7 xe chở rác từ Bình Dương qua Đồng Nai đổ trộm

(Kiến Thức) - Nhiều xe chở rác thải công nghiệp từ địa bàn tỉnh Bình Dương đến xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đổ trộm. Tuy nhiên, hành vi của các tài xế đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Sáng nay (26/12), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra xử lý 7 chiếc xe chở rác thải chưa qua xử lý đổ trộm ra môi trường.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h45 phút rạng sáng cùng ngày, trinh sát Phòng PC05 phối hợp Công an xã Hóa An bắt quả tang 7 chiếc xe tải nối đuôi nhau mang chất thải vào khu vực hầm đá ở tổ 18B, ấp An Hòa, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đổ trộm rác.

Xe tải mang biển số Bình Dương chở đầy rác thải qua Đồng Nai đổ trộm.



Khi phát hiện công an, nhiều tài xế đã tìm cách tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát Phòng PC05 đã bắt giữ được 7 xe tải cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định có 3 xe đang chuẩn bị đổ rác thải công nghiệp như bao bì túi nilon, giấy chà nhám, vải... xuống khu vực hầm đá. Bên cạnh đó, một số xe chở chất thải dạng bùn thải công nghiệp được chứa trong các bao tải cũng đang chờ đến lượt đổ xuống hầm đá.

Làm việc với công an, hai tài xế Lưu Văn Thắng điều khiển xe tải mang BS 60P1-1524, Thạch Thông điều khiển xe 61C-356.82 và 2 phụ xe Mai Văn Nhứt và Nguyễn Quân Tâm đều ngụ tỉnh Bình Dương, khai đã lấy rác từ các công ty ở TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương mang đến khu vực Hoá An đổ trộm.

Theo đó, các chủ xe sẽ hợp đồng với một số công ty mang số rác thải mang đi đổ trộm.



Sau khi lập biên bản tạm giữ phương tiện và số rác thải, Phòng PC05 đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ lấy mẫu chất thải đi giám định để có biện pháp xử lý tiếp theo.