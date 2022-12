Gái bán dâm đi nhà nghỉ với trai lạ và những cái kết “trắng tay“

Sau khi quan hệ, thiếu niên 15 tuổi kề dao cướp Iphone 14 Pro Max của gái bán dâm: Lê Phước Toàn (15 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) liên hệ và hẹn với L.T.K.M (20 tuổi, tạm trú phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) đến nhà nghỉ thuộc khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên để mua bán dâm. “Hành sự” xong, thấy M. có điện thoại Iphone 14 Pro Max nên Toàn nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng đã dùng dao khống chế và gây thương tích cho M. để cướp điện thoại. Ngày 29/12, Công an phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên đã triệu tập Lê Phước Toàn để điều tra, làm rõ. Sát hại gái mại dâm cướp tài sản: Tr.T.Th (SN 1988, quê An Giang) cùng với 4 người bạn là Tr, D, Y.D, B thuê một dãy ki- ốt không số ở phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để hành nghề bán dâm. Ngày 19/12, Tr. thấy một thanh niên đi xe máy dừng trước ki-ốt của Th. để vào mua dâm, sau đó Th được phát hiện đã tử vong. Theo trình bày của nhóm bạn., sau khi bị giết, các tài sản của Th. gồm 1 sợi dây chuyền bằng bạch kim, nhẫn, đồng hồ và điện thoại di động đều bị mất. Giết gái bán dâm để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án tử: Nguyễn Văn G. (22 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đưa người phụ nữ bán dâm tên D. về nhà trọ, G siết cổ nạn nhân rồi cướp hơn 80 triệu đồng, điện thoại di động và nhiều trang sức. Ngày 22/9, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn G. về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Về dân sự, HĐXX buộc G. bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 180 triệu đồng. Sát hại gái bán dâm vì bị đòi tiền "lần thứ hai': Nguyễn Minh Nhựt (27 tuổi, quê Bình Dương) gọi cho bà D.T.Y (45 tuổi) là người từng bán dâm cho mình. Sau khi thỏa thuận giá 300.000 đồng/lượt, Nhựt ghé phòng trọ của bà Y. tại khu dân cư Việt Sing thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi “mây mưa” lần hai, Nhựt bị đòi thêm 200 nghìn đồng nên ra tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết rồi cướp tài sản. Ngày 10/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên Nhựt 18 năm tù về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo Nhựt phải chấp hành là 21 năm tù. Nam thanh niên gọi gái mại dâm đi nhà nghỉ để lấy trộm xe: Nguyễn Văn Tươi (SN 1991, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) dùng thủ đoạn gọi gái mại dâm đến các nhà nghỉ, sau đó tìm cách lấy trộm xe máy của những người này. Cuối tháng 3/2022, Công an quận Hà Đông, Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Tươi về hành vi "Trộm cắp tài sản". Tên cướp siết cổ gái bán dâm trong khách sạn: Hoàng Thái Phương (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) hẹn gặp gái bán dâm tên T. (24 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) tại một khách sạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Sau khi quan hệ, Phương kẹp cổ nạn nhân khiến T. bất tỉnh. Tiếp đó, Phương dùng băng keo dán kín vùng mắt, miệng và lấy dây thừng trói tay, chân nạn nhân. Trước khi bỏ đi, Phương cướp một điện thoại iPhone 12, một lắc tay bằng vàng. Ngày 14/2, Công an TP Nha Trang đã khởi tố, bắt tạm giam Phương về tội Cướp tài sản. Gái bán dâm bị cướp tài sản: Bùi Văn Đoàn (SN 1993, quê Phú Thọ) lên mạng xã hội tìm hiểu và gọi điện cho Nguyễn Thị M.H (SN 1995, quê Hải Dương) thỏa thuận mua dâm với giá 1,8 triệu đồng/lần. Sau đó, Đoàn hẹn H. đến khách sạn A. trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM). Trong khi quan hệ, Đoàn bất ngờ trói tay nạn nhân nhưng khi H bị dây siết đau tay, Đoàn cắt bỏ dây này, dùng 3 dây khác cột lại với nhau theo kiểu còng số 8 để cột 2 tay H. rồi cướp ĐTDĐ iPhone 11 Pro Max. Ngày 1/3/2021, Công an quận 1 đã ra quyết định tạm giữ Đoàn về hành vi cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

