Muôn vẻ cuộc sống Hà Nội về đêm giữa trời đông giá rét

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm 29 và ngày 30/12/2022 Hà Nội trời rét đậm, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất khoảng 11-13 độ C, cao nhất từ 16-18 độ C. Người dân ra đường phải khoác những chiếc ao phao thật ấm. Các em nhỏ được phụ huynh mặc áo kín trước khi ra đường. Những quán đồ nướng luôn đông khách mỗi khi đông về. Trong đêm rét được cùng bạn bè quây quần bên bếp nướng nghi ngút khói thì còn gì tuyệt vời hơn. Tương tự, tại các hàng ngô, khoai, mía nướng... cũng luôn đông khách. Những quán "trà nóng" vỉa hè cũng rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Nhóm du khách nước ngoài trang bị cả mũ len, khăn quàng cổ, khẩu trang để "chống" lại cái rét trong mùa đông tại Việt Nam. Tại nhiều điểm, người dân nhóm lửa để sưởi ấm. Trong thời tiết giá lạnh này, khổ nhất là những người người lao động phải vất vả mưu sinh. Bác đạp xe xích lô đội chiếc mũ trùm đầu, kín tai để giữ ấm trong thời tiết rét đậm. Càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu, nhiệt độ ngoài trời khoảng 12 độ C, nhưng những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài quét dọn từng con đường, ngõ phố. Những người vô gia cư nằm ngủ trên vỉa hè dưới thời tiết lạnh tê tái, gió thổi mạnh từng cơn. Trong đêm đông giá lạnh, hình ảnh các đội thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sao thật ấm áp. >>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng số lượng trâu, bò chết rét (Nguồn: Tin Tức VTV24)

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm 29 và ngày 30/12/2022 Hà Nội trời rét đậm, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất khoảng 11-13 độ C, cao nhất từ 16-18 độ C. Người dân ra đường phải khoác những chiếc ao phao thật ấm. Các em nhỏ được phụ huynh mặc áo kín trước khi ra đường. Những quán đồ nướng luôn đông khách mỗi khi đông về. Trong đêm rét được cùng bạn bè quây quần bên bếp nướng nghi ngút khói thì còn gì tuyệt vời hơn. Tương tự, tại các hàng ngô, khoai, mía nướng... cũng luôn đông khách. Những quán "trà nóng" vỉa hè cũng rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Nhóm du khách nước ngoài trang bị cả mũ len, khăn quàng cổ, khẩu trang để "chống" lại cái rét trong mùa đông tại Việt Nam. Tại nhiều điểm, người dân nhóm lửa để sưởi ấm. Trong thời tiết giá lạnh này, khổ nhất là những người người lao động phải vất vả mưu sinh. Bác đạp xe xích lô đội chiếc mũ trùm đầu, kín tai để giữ ấm trong thời tiết rét đậm. Càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu, nhiệt độ ngoài trời khoảng 12 độ C, nhưng những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài quét dọn từng con đường, ngõ phố. N hững người vô gia cư nằm ngủ trên vỉa hè dưới thời tiết lạnh tê tái, gió thổi mạnh từng cơn. Trong đêm đông giá lạnh, hình ảnh các đội thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sao thật ấm áp. >>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng số lượng trâu, bò chết rét (Nguồn: Tin Tức VTV24)