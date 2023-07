Thấy gì từ việc 3 cựu công an bị khởi tố do bắn dê của dân?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 cựu cán bộ Công an huyện Mỹ Đức về tội trộm cắp tài sản. Thời hạn lệnh tạm giam 1 tháng 21 ngày, kể từ ngày 6/7/2023 đến hết ngày 25/8/2023.



Các quyết định tố tụng trên được thực hiện sau 10 ngày khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 cựu cán bộ công an bắn dê của dân.

Ngày 26/6, 3 cựu cán bộ của Công an huyện Mỹ Đức gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng đã sử dụng súng săn đi bắn chim. Quá trình đi săn, các bị can trên đã bắn chết 3 con dê của người dân tại thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức.

Sau đó, Công an TP Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ vi phạm, đồng thời giao Cơ quan CSĐT tiến hành điều tra xử lý nghiêm theo quy định.

Ba bị can khi bị bắt giữ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp cho rằng, việc cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối 3 cựu cán bộ công an bắn dê của dân cho thấy, cơ quan điều tra cho rằng những người này nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên đã khởi tố bị can, tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, khi hết 9 ngày tạm giữ (tính cả thời gian gia hạn) nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can, cơ quan điều tra sẽ thả người, trường hợp có căn cứ để xác định người đang bị tạm giữ có hành vi thoả mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ khởi tố bị can và có thể tạm giam.

Điều 126 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về việc khởi tố bị can và các nội dung cơ bản trong quyết định khởi tố bị can như sau: Khi có đủ căn cứ để xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can.

Theo quy định của pháp luật, trộm cắp tài sản là hành vi lén lút nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên. Người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có "lỗi cố ý" - là nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật (nguy hiểm cho xã hội) nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả chiếm đoạt được tài sản của người khác xảy ra, khi đó hành vi sẽ thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Quá trình điều tra, kết quả cho thấy, 3 con dê bị bắn có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên. Đồng thời, khi có căn cứ xác định 3 cựu cán bộ công an này nhận thức rõ những con dê đó là dê nuôi, dê "có chủ" nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi bắn dê để chiếm đoạt, hành vi sẽ thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội trộm cắp tài sản theo quy định tại điều 173 Bộ luật Hình sự. Việc Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 cựu cán bộ Công an về tội trộm cắp tài sản là có căn cứ.

Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can trên. Đối với bị can được xác định là vai trò chính, chủ mưu sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn. Với bị can vai trò thứ yếu giúp sức mà thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả thì sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trong vụ án này, những người có vai trò thấp cũng có thể được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Việc tạm giam trong trường hợp này là không bắt buộc, trừ trường hợp có căn cứ cho thấy bị can tiếp tục phạm tội, bỏ trốn hoặc cản trở hoạt động điều tra.

Do đó, Cơ quan điều tra sẽ cân nhắc việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các bị can sau khi khởi tố. Trường hợp cơ quan điều tra tiếp tục tạm giam để thực hiện các hoạt động điều tra, sau khi hết lệnh tạm giam có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Không có vùng cấm Tại buổi họp báo của UBND TP Hà Nội ngày 30/6, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, việc khởi tố vụ án 3 cựu công an bắn trộm dê ở huyện Mỹ Đức là "sự việc rất đáng tiếc, đáng buồn với lực lượng công an". Theo đại tá Long, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng lối sống, đạo đức, tư cách, quy tắc ứng xử đối với người Công an nhân dân. Trong bối cảnh Công an Hà Nội đang tăng cường việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp thì hành vi này không thể chấp nhận được. Việc tước danh hiệu Công an nhân dân, khởi tố hình sự thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội rằng trong nội bộ công an, không có vùng cấm.