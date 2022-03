Thâu tóm “đất vàng” Bình Dương: Ái nữ cùng cựu Chủ tịch 3/2 phạm tội thế nào?

Trong số 28 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty 3/2, ông Nguyễn Văn Minh – cựu Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tổng công ty 3/2 bị đề nghị truy tố 2 tội danh: Tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

Nguyễn Thục Anh - cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển (con gái ông Minh) bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản và Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh, chồng Thục Anh) bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.



Cơ quan điều tra xác định, ông Minh cùng con gái và một số đồng phạm khác tham ô số tiền hơn 800 tỷ đồng thông qua chuyển nhượng cổ phần.

Cựu Chủ tịch HĐTV, TGĐ Tổng Công ty 3/2 Nguyễn Văn Minh.

Hành vi của cựu Chủ tịch 3/2 gây thiệt hại cả nghìn tỷ

Kết luận điều tra nêu rõ, bị can Nguyễn Văn Minh là Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tổng Công ty 3/2, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Vương.

Với tư cách Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ, ông Nguyễn Văn Minh là người chịu trách nhiệm chính và cao nhất trong việc điều hành hoạt động, quản lý tài sản của Tổng Công ty 3/2.

Tương tự, với tư cách Phó ban thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa, bị can có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2 theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm việc xác định giá trị doanh nghiệp, lập và phê duyệt phương án sử dụng đất, phương án cổ phần hóa.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, ông Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thaọ túng hoạt động của HĐTV Tổng Công ty 3/2 theo mục đích cá nhân.

Khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, ông Minh cố ý vi phạm quy định pháp luật nhằm chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư, không dựa trên cơ sở pháp lý nào, không có báo cáo và cũng không được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Hành vi này của bị can Minh đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho nhà nước với số tiền lên tới 1.850 tỷ đồng .

Trong việc Tổng Công ty 3/2 – CTCP mua 19% cổ phần của Công ty Tân Thành, ông Minh là người chủ trương và chỉ đạo thực hiện việc chi 964 tỷ đồng để mua 9.120.000 cổ phần với giá 105.737 đồng/cổ phần, gây thiệt hại cho Tổng Công ty 3/2 - CTCP số tiền 815 tỷ đồng.

Số tiền này cũng do chính bị can Minh tự định đoạt sử dụng theo mục đích cá nhân. Hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội tham ô tài sản, trong đó cá nhân ông Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỷ đồng, sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng Công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng.

Con gái là đồng phạm tham ô tài sản

Kết luận điều tra nêu, Nguyễn Thục Anh là Chủ tịch HĐTV Công ty Phát triển và là cổ đông cá nhân tại Công ty Hưng Vượng, sở hữu 5,1% cổ phần. Trần Đình Như Ý là thành viên HĐTV Công ty Phát triển và là cổ đông cá nhân tại Công ty Hưng Vượng, sở hữu 4,9% cổ phần.

Năm 2011, Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý được ông Minh và ông Võ Hồng Cường trao đổi, bàn bạc đưa Công ty Phát triển vào liên doanh để thực hiện dự án trên khu đất 145 ha thay thế Công ty Hàn Quốc.

Khi đó, Thục Anh và Như Ý biết rõ Công ty Phát yriển không có kinh nghiệm và không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án. Tuy nhiên, ông Minh cam kết Tổng công ty 3/2 sẽ hỗ trợ tài chính để thực hiện dự án đồng thời sẽ kế thừa giá trị khu đất 145ha. Nhận thức sẽ được hưởng lợi từ giá trị khu đất 145ha tăng lên hàng năm theo giá thị trường nên Thục Anh và Như Ý đã đồng ý tham gia liên doanh, thực hiện dự án tại khu đất trên.

Năm 2017, Thục Anh và Như Ý yêu cầu Nguyễn Tiến Đạt – đại diện vốn góp của Công ty Phát triển tại Công ty Tân Thành họp, thống nhất ký biên bản HĐTV Công ty Tân Thành nhận vốn góp bằng khu đất 145ha với giá hơn 139 tỷ đồng, trực tiếp hưởng lợi cá nhân đối với giá trị tăng thêm của khu đất.

Bị can Nguyễn Đại Dương và Nguyễn Thục Anh.

Đáng chú ý, thời điểm đó Công ty Phát triển chưa hoàn thành xong nghĩa vụ góp vốn vào Tân Thành, do đó chỉ được chuyển nhượng với số cổ phần đã góp đủ vốn nhưng ngày 12/1/2018, Thục Anh và Như Ý tiến hành họp HĐTV Công ty Phát triển, thống nhất chuyển nhượng 32% vốn góp do Công ty Phát triển đang nắm giữ tại Công ty Tân Thành sang cá nhân Thục Anh (16,32% vốn góp) và Như Ý (15,78%) theo chỉ đạo của ông Minh. Thống nhất bán lại 15% cổ phần tại Công ty Tân Thành cho Tổng công ty 3/2.

Thục Anh và Như Ý biết rõ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Tân Thành cho Tổng công ty 3/2 là vi phạm pháp luật về giao dịch với người có liên quan nhưng vẫn cố ý thực hiện thông qua trung gian là Đặng Công Thanh để chuyển giá trị tăng thêm của khu đất 145 ha thành tiền, qua đó chiếm đoạt để trả các khoản nợ của Công ty Phát triển, sử dụng vào các mục đích cá nhân khác nhau.

Cơ quan điều tra cho rằng, với hành vi tham gia cũng bị can Minh trong việc bàn bạc, thống nhất chủ trương, thực hiện chuyển nhượng 19% cổ phần của Công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3/2 là giúp sức, tạo điều kiện để Nguyễn Văn Minh chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng. Do đó, hai bị can này đã phạm vào tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức. Đồng thời, hai bị can cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với hậu quả gây thiệt hại cho Tổng Công ty 3/2 hơn 815 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, ông Minh chiếm hưởng hơn 154 tỷ đồng, trong khi đó Thục Anh chiếm hưởng hơn 209 tỷ đồng, Như Ý chiếm hưởng hơn 201 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Đại Dương – chồng của Thục Anh, cơ quan điều tra xác định, thông qua bố vợ là ông Minh, Nguyễn Đại Dương biết Tổng công ty 3/2 có khu đất 43 ha nên thống nhất thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, giao Nguyễn Quốc Hùng làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 vào ngày 1/7/2010. Việc này nhằm thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất 43 ha của Tổng công ty 3/2 với giá 570 ngàn đồng/m2.

Dù Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc, nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông sáng lập thể hiện việc Dương thông qua vợ là Nguyễn Thục Anh, em gái là Nguyễn Quỳnh Châu và mẹ Dương là Nguyễn Thị Phong Lan cùng một người khác chuyển 24,2 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc, viết giấy xác nhận thể hiện việc Dương nhờ người đứng tên hộ 45% cổ phần tại Âu Lạc...

Tháng 12/2016, ông Minh đã đại diện Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng này trái với phê duyệt của Tỉnh ủy, trái các quy định của pháp luật và việc chuyển nhượng nốt 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc khiến Nhà nước mất toàn bộ quyền sở hữu tại khu đất trên.

Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bố vợ và đồng phạm thực hiện hành vi tội phạm. Dương cũng có hành vi liên đới gây ra hậu quả thiệt hại hơn 201 tỷ đồng cho Nhà nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video 3 lãnh đạo Công ty thuộc Tỉnh ủy Bình Dương bị bắt: