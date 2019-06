Thanh tra xây dựng nghi 'vòi' tiền ở Vĩnh Phúc: Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc

(Kiến Thức) -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ thanh tra xây dựng nghi "vòi" tiền ở Vĩnh Phúc.

Ngày 14/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc báo chí phản ánh thanh tra xây dựng nghi "vòi" tiền trong quá trình thanh tra.



Cụ thể, báo chí phản ánh về vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ về hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/8/2019.

Trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Trước đó, trưa 13/6, ông Tạ Quang Vinh - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Xây dựng đã ký thông cáo về việc Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản đối với đoàn thanh tra Bộ Xây dựng. Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đang có một đoàn thanh tra về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, theo kế hoạch được Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phê duyệt.

Về sự việc đoàn thanh tra có hành vi "vòi" tiền ở huyện Vĩnh Phúc , đòi chung chi cả chục tỷ đồng xảy ra tại huyện này như báo chí phản ánh cùng ngày, đại diện Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng để theo dõi, nắm bắt tình hình. Bộ Xây dựng cam kết sẽ cung cấp thông tin kịp thời về kết quả xử lý vụ việc trên.

Như Kiến Thức đã đưa tin, chiều ngày 12/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản về hành vi vòi tiền của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng khi thanh tra tại huyện Vĩnh Tường. Số tiền cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu "chung chi" lên tới hàng chục tỉ đồng.

Hiện, đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng đang thực hiện thanh tra theo kế hoạch định kỳ tại một số huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại các địa phương.

Cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng, riêng thời gian thanh tra tại huyện Vĩnh Tường kéo dài gần 1 tháng. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Tường.

Theo kế hoạch trong năm 2019, Thanh tra Bộ Xây dựng triển khai 90 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quy hoạch và quản lý quy hoạch; các công trình, dự án giao thông; nông nghiệp và phát triển nông thôn; các công trình dân dụng công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản… phòng chống tham nhũng; tiếp công dân và xử lý đơn thư./

Trao đổi với báo chí liên quan vụ việc trên, Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường xác nhận đoàn thanh tra Bộ Xây Dựng do bà Kim Anh làm trưởng đoàn. Chiều 12/6, Công an tỉnh đã làm việc với đoàn thanh tra. Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận cơ quan điều tra đang làm việc với đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về việc vòi vĩnh.

Liên quan vụ việc trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ tất cả cán bộ đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc để làm rõ các sai phạm trong vụ đòi chung chi hàng chục tỉ đồng tại huyện Vĩnh Tường. Đến chiều 13/6, Bộ Xây dựng chưa được tiếp cận với 5 cán bộ này.

“Thanh tra Bộ đã cử đoàn công tác lên làm việc với tỉnh, nhưng do chưa được tiếp cận nên không nắm rõ được sự việc xảy ra như thế nào. Một hai ngày tới Bộ sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin để cung cấp đầy đủ cho báo chí", Tuổi trẻ dẫn lời Chánh văn phòng Tạ Quang Vinh cho biết.