Thanh niên gây sự đánh nhau, CSGT Sapa nhìn rồi bỏ đi: Lỗi hành xử?

(Kiến Thức) - Chứng kiến cảnh tượng hai nam thanh niên đánh nhau, hai cán bộ CSGT Công an huyện Sa Pa không can ngăn mà còn lẳng lặng lên xe chuyên dụng phóng đi là hành vi vô cảm, thiếu trách nhiệm. ứng xử không đúng chuẩn mực, đạo đức công an nhân dân.