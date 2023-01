Thanh Hoá: Níu kéo tình cảm bất thành, thuê người tạt axit nhân tình

Ngày 29/1, Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra làm rõ và đang tạm giữ hình sự 3 người có liên quan đến vụ tạt axit hôm 27 Tết (18/1) trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 16h15 ngày 18/1, chị chị L.T.H. (SN 1992, ngụ xã Luận Khê, huyện Thường Xuân) đi xe máy chở theo con trai 8 tuổi và chị gái từ thôn Buồng về thôn Kha, xã Luận Khê.

Ảnh minh hoạ.

Khi đi đến khu vực nghĩa trang thôn Buồng thì bất ngờ bị 2 người đàn ông đi xe máy ngược chiều, ép vào lề đường, sau đó tạt axit về phía xe chị H. khiến 3 người trên xe bị thương ở vùng tay, mặt.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Xuân đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra, xác định Lê Văn Cường (SN 1991; ngụ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa) là người gây ra vụ việc trên.

Khai nhận tại cơ quan công an, Cường cho biết được anh Lê Xuân Anh (SN 1999, ngụ xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa) thuê chở đi tạt axit với giá 5 triệu đồng. Lê Xuân Anh sau đó khi bị triệu tập tới cơ quan công an đã khai nhận được Đỗ Viết Lợi (SN 1981; ngụ xã Thiệu Hợp) thuê đi tạt axit với giá 30 triệu đồng. Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ Đỗ Viết Lợi.

Lợi khai nhận, năm 2020, dù đã có vợ con nhưng có nảy sinh tình cảm và qua lại với chị H. là nhân viên quán karaoke tại huyện Thiệu Hóa. Đến năm 2022, chị H. muốn chấm dứt tình cảm với Lợi nên chặn mọi liên lạc. Lợi cũng bỏ về tỉnh Bắc Giang làm việc.

Tuy nhiên, đối tượng vẫn nhiều lần gọi điện thoại nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất hành. Tức giận và muốn trả thù nhân tình, Lợi đã mua axit và thuê Lê Xuân Anh tạt axit vào người chị H.. Sau đó, Anh đã rủ Cường cùng thực hiện hành vi trên.