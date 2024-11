Thanh Hóa: Bắt tạm giam đối tượng livestream xúc phạm lãnh đạo cấp cao

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1983, ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Đối tượng Bùi Văn Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, vào các ngày 1 và 7/9/2024, Bùi Văn Tuấn đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Tuấn Dũng” để livestream chửi bới và có những phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ nhằm hạ uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và cán bộ trên địa bàn huyện Như Xuân, đồng thời kích động, xúi giục, lôi kéo đông người nhằm cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thi công công trình trên địa bàn huyện Như Xuân.

Sau khi tiếp nhận tin trình báo về vụ việc, Công an xã Bình Lương đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh và thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ. Từ các thông tin, tài liệu, video thu thập được, Công an xã Bình Lương và Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã tiến hành trưng cầu giám định nội dung các video mà Bùi Văn Tuấn đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Căn cứ các hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của Bùi Văn Tuấn , Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Được biết, Bùi Văn Tuấn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và thường xuyên uống rượu, bia say chửi bới những người xung quanh, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Đặc biệt, khi Nhà nước triển khai Dự án xây lắp đường dây điện đoạn tuyến từ G38-ĐC, bao gồm mở rộng TBA 220Kv Nông Cống. ĐZ 220Kv Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống đi qua nhà Bùi Văn Tuấn, mặc dù đã được đền bù thỏa đáng theo yêu cầu, tuy nhiên Tuấn vẫn thường xuyên đòi yêu sách, ăn vạ, cản trở hoạt động thi công công trình.