Hải Dương: Bị tạm giữ phương tiện, lên mạng xúc phạm CSGT

Ngày 1/11, thông tin về vụ việc, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, khoảng 8h sáng ngày 31/10, anh V.V.T (SN 2003, trú tại thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ) không đội mũ bảo hiểm, không mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết điều khiển xe máy tham gia giao thông, lưu thông trên đoạn đường 392 đoạn qua khu vực xã Minh Đức.

T tại cơ quan công an.

Phát hiện sự việc, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tứ Kỳ đã yêu cầu anh T dừng xe để làm việc. Quá trình làm việc với lực lượng Cảnh sát giao thông, V.V.T đã dùng điện thoại cá nhân quay video, ghi hình cán bộ lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đến khoảng 10h ngày 31/10, khi ở nhà riêng, do bức xúc khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản, tạm giữ phương tiện, T đã dùng tài khoản cá nhân facebook “Vũ Thắng” đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội Facebook đoạn video ghi hình lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tứ Kỳ kèm tiêu đề, nội dung chữ xúc phạm uy tín của lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Tứ Kỳ.

Theo Công an huyện Tứ Kỳ, hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân” sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/2/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an huyện Tứ Kỳ tiếp tục thu thập tài liệu về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Tứ Kỳ của anh V.V.T để xử lý theo đúng quy định pháp luật.