Thanh Hóa: Bắt tại trận đối tượng phá khóa contenner trộm cắp tài sản

Ngày 2/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 19h ngày 30/4/2024, Tổ tuần tra 282 Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp với bảo vệ Công ty TNHH Quyên Cường bắt quả tang đối tượng Lê Văn Linh (SN 1993, trú ở xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi trộm cắp tài sản…

Đối tượng Lê Văn Linh tại cơ quan Công an.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 2 bình ắc quy loại 24V, 3 kích thuỷ lực loại 100 tấn và nhiều tang vật khác có liên quan. Qua đấu tranh, Lê Văn Linh khai nhận: Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên khoảng 17h ngày 30/4, Linh đi xe máy đi từ thị xã Hoàng Mai ra thị xã Nghi Sơn để tìm kiếm trộm cắp tài sản.

Quá trình di chuyển, Linh nhặt được 2 thanh sắt loại sắt loại phi 10 tại địa bàn thị xã Hoàng Mai. Khi đi đến khu vực mỏ đá Đại Dương của Công ty TNHH Quyên Cường thuộc thôn Đồng Lách, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn thì thấy một Container (loại 40 feet), để bên lề đường, đã khoá nhưng không có người trông coi, xung quanh lại vắng vẻ không người qua lại nên Linh dừng xe, sử dụng 2 thanh sắt nhặt được cạy khoá của container trộm cắp 2 bình ắc quy và 3 kích thuỷ lực.

Trong khi đang trộm cắp thì bị Tổ tuần tra 282 của Công an thị Nghi Sơn phối hợp với bảo vệ Công ty TNHH Quyên Cường phát hiện bắt quả tang. Hiện vụ phá xe contenner trộm cắp tài sản đang tiếp được điều tra, mở rộng.