Ô tô BMW bất ngờ bốc cháy trơ khung trên phố Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 2/5, trên địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội, một chiếc ô tô đỗ ven đường đột nhiên bốc cháy dữ dội. Vào thời điểm trên, ô tô nhãn hiệu BMW biển kiểm soát 30L - 590.xx đang đỗ trên đường bỗng bốc cháy. Đám cháy nhanh chóng thiêu rụi chiếc xe và ảnh hưởng đến 2 xe đỗ trước và sau.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo các nhân chứng, trước khi phát ra vụ cháy, gạt nước chiếc xe bỗng nhiên hoạt động, chiếc xe phát ra tiếng kêu nhỏ sau to dần, rồi rú lên inh ỏi, 5 phút sau thì bốc cháy. Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông nhanh chóng tới kiểm tra hiện trường. Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã điều 2 xe cứu hỏa đến dập tắt ngọn lửa. Đến khoảng 12h45, ngọn lửa được khống chế.

Thông tin ban đầu, đám cháy không có thiệt hại về người, chiếc xe cháy hoàn toàn. Chủ xe là một người thuê trọ sống ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông nhận được tin báo đã quay trở về cùng phối hợp điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ ô tô BMW bất ngờ bốc cháy chơ khung trên phố đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.