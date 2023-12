Bắc Giang: Bắt 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh

Ngày 5/12, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động lưu động, liên tỉnh. Trước đó, khoảng 9h ngày 4/4, ông Đ.T.L (trú tại TDP Đông Hương, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng) phát kiện kẻ gian đột nhập, cắt khóa cửa, cậy phá két sắt trong phòng ngủ của gia đình lấy cắp số tiền 20 triệu đồng, 3 cây vàng và một số giấy tờ cá nhân, tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 220 triệu đồng.

Từ trái qua phải: Đoàn Đắc Nô, Nguyễn Ngọc Tuyến, Bùi Văn Năm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh theo quy định. Đến ngày 29/11, qua công tác tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa (phát hiện nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại nhà dân ở thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn có đặc điểm, phương thức, thủ đoạn phạm tội tương tự với các đối tượng trong vụ trộm cắp tài sản tại TDP Đông Hương ngày 4/4.

Công an huyện Yên Dũng đã nhanh chóng phối hợp Công an huyện Hiệp Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh, làm rõ 3 đối tượng gây ra 2 vụ “Trộm cắp tài sản” gồm: Bùi Văn Năm (SN 1983); Đoàn Đắc Nô, (SN 1986); Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1987) đều trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Trong 3 đối tượng trên, đối tượng Bùi Văn Năm, Đoàn Đắc Nô thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” tại địa bàn huyện Yên Dũng ngày 4/4; Đối tượng Đoàn Đắc Nô, Nguyễn Ngọc Tuyến thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” tại địa bàn huyện Hiệp Hòa ngày 28/11. Kết quả đấu tranh, điều tra mở rộng các đối tượng trên khai nhận, trước đó đã gây ra các vụ “Trộm cắp tài sản” tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Hưng Yên với tổng giá trị tài sản trộm cắp được khoảng hơn 140 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Yên Dũng khuyến cáo quần chúng nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản cá nhân không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhất là trong thời điểm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề.

Hiện vụ 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.