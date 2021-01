Thậm thụt quan hệ ngoài vợ ngoài chồng... người bỏ mạng, kẻ đi tù

Mâu thuẫn tình cảm, cô gái bị bạn tình sát hại: Khoảng 12h ngày 8/1/2020, tại khu vực gần Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam có địa chỉ tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội cô gái trẻ đang đi xe máy bất ngờ bị một nam thanh niên chặn xe, dùng dao sát hại. Ngày 9/1/2020, Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín), nghi phạm giết người mới xảy ra trên địa bàn. Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên đã ra tay sát hại nạn nhân. Đánh chết vợ vì ghen tuông: Trần Thanh Tâm (47 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ) và vợ là L.T.M.H. (44 tuổi). Chiều 21/9/2020, Tâm nghe hàng xóm nói rằng đã thấy vợ vào nhà một người đàn ông khác. Nghi ngờ vợ ngoại tình, tối hôm đó, Tâm đã hành hung nạn nhân. Tâm túm tóc, đập đầu chị H. xuống đường khiến nạn nhân bất tỉnh. Người phụ nữ được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngày 28/12/2020, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tâm 20 năm tù về tội giết người. Giết người tình vì ghen rồi tự tử bằng thuốc diệt cỏ: Chiều 17/11/2020, một người chăm sóc cây kiểng cho bà L.T.K.C (SN 1978; ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) phát hiện bà C. tử vong trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương. Cạnh đó, có 1 cây dao nhọn và 1 cây kéo. Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định hung thủ là Nguyễn Thái An (SN 1971; ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo). Bước đầu xác định ông An sau khi giết bà C. đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Nguyên nhân ban đầu do ông An và bà C. có mối quan hệ tình cảm và ông An ghen tuông. Bị chồng đâm chết ngay cửa nhà mẹ đẻ vì ghen tuông: Đặng Văn Bé Hai (36 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) và chị Phan Thị Hải Quỳnh (32 tuổi) là vợ chồng, sinh sống phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Trong quá trình sinh sống, Bé Hai nghi ngờ vợ ngoại tình nên ghen tuông, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, khiến chị Quỳnh làm đơn ly hôn. Sau đó chị Quỳnh về nhà mẹ đẻ để ở. Bé Hai điện thoại cho chị Quỳnh để hỏi thăm con, nhưng giữa 2 người xảy ra cự cãi. Đến nơi, thấy vợ đang mở cửa cổng định đi ra ngoài, nghĩ vợ đi chơi với người đàn ông khác trong khi chưa ly hôn nên Bé Hai bực tức nên đã sát hại chị Quỳnh rồi về nhà tự tử bằng điện nhưng không chết. Ngày 9/6/2020, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên mức án tử hình đối với Bé Hai về tội giết người. Nghi ngoại tình, chồng chém vợ nhiều nhát dao rồi nhảy sông tự tử: Trần Khánh Vân (24 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) và chị Phạm Huỳnh Em (24 tuổi) là vợ chồng, làm nghề chở thuê bằng ghe trên sông. Vân thấy chị Huỳnh Em nói chuyện cộc cằn và hay bấm điện thoại nên nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc bực tức, Vân lấy dao chém liên tiếp vào đầu và cổ chị E. cho đến khi cây dao bị rớt xuống ghe. (Ảnh minh họa). Sau khi gây án, Vân lấy dao tự đâm mình rồi nhảy xuống sông tự tử. Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu. Hiện tại sức khỏe cả 2 đã ổn định. Ngày 6/5/2020, Viện KSND TP.Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Khánh Vân để điều tra về tội giết người. (Ảnh minh họa). >>> Xem thêm video: Giết người yêu vì nghi ngờ yêu người khác. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

