Thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng: Kẻ giết 4 người nhận án tử hình

Nguyễn Văn Đông kẻ giết 4 người, một người bị thương của gia đình em trai xảy ra tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nguyễn Văn Đông tại phiên tòa ngày 12/12. Sáng nay (12/12), TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáokẻ giết 4 người, một người bị thương của gia đình em trai xảy ra tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Đông là gây nguy hiểm cho xã hội, gây đau thương, tang tóc với gia đình bị hại, phải loại khỏi đời sống xã hội loài người mới đủ sức giáo răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông mức án tử hình. Đồng thời, bị cáo Đông phải bồi thường cho mỗi nạn nhân tử vong là 149 triệu đồng, cấp dưỡng cháu Phạm Hoàng Khánh Diệp (con của nạn nhân Bắc trong vụ án) 1,5 triệu đồng/tháng đến khi 18 tuổi, bồi thường xâm phạm sức khoẻ cho chị Đỗ Thị Hồng Nhung số tiền 240 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đông là anh ruột của ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, gần nhà Đông). Đông và ông Hải được bố, mẹ chia cho hai mảnh đất và đã làm nhà riêng ở cạnh nhau.

Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến (anh ruột của Đông và ông Hải), mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà Đông. Trong cuộc sống, Đông và ông Hải thường có nhiều mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5m chiều ngang đất do ông Hải mua của ông Mến về phía cạnh nhà Đông.

Khoảng 20 giờ ngày 29/8, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải) đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình anh này sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến.

Tại đây, Anh Hiệp cũng hỏi Đông về việc có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không. Đông cho rằng việc này phải do bố, mẹ của anh Hiệp sang nói chuyện nên Đông đuổi anh Hiệp đi về.

Đông bực tức và cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (SN 1970, là vợ ông Hải) vì hai người đã xúi bẩy ông Hải, làm hai anh em mâu thuẫn. Do đó, Đông nảy sinh ý định sẽ giết chết bà Việt và anh Hiệp để trả thù.

Khoảng 7h30 sáng 1/9, Đông mang theo một con dao dài khoảng 40cm, bản dao rộng 6cm, đầu nhọn, chuôi gỗ, đi sang nhà ông Hải và đã tấn công, dùng dao đâm chém bất cứ người nào khi gặp gồm: Bà Doãn Thị Việt, ông Nguyễn Văn Hải, chị Nguyễn Thị Bắc (là con gái ông Hải) chị Đỗ Thị Hồng Nhung (là con dâu ông Hải) và cả cháu Nguyễn Đỗ Huyền My (SN 2018, là con chị Nhung) khiến tất cả những người này gục tại chỗ. Duy nhất anh Nguyễn Văn Hiệp là bỏ chạy được.

Sau khi đâm, chém tất cả các thành viên trong nhà ông Hải, Đông đi về nhà tự tử nhưng không chết. Đông cầm dao quay ra ngoài ngõ, thấy ông Hải, chị Bắc, bà Việt đang nằm chờ xe cấp cứu. Đông tiếp tục đâm, chém vào người ông Hải, bà Việt và chị Bắc. Chém xong, Đông quay về nhà và bị công an huyện Đan Phương bắt giữ.

Hậu quả vụ án, ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ. Chị Nhung, cháu My và bà Việt được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Đến 10 giờ cùng ngày, bà Việt tử vong. Cháu My được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đến 14 giờ cùng ngày cũng đã tử vong. Riêng chị Nhung do được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích nặng, tổn hại 56% sức khỏe.