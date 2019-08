Tên cướp nhắn tin rủ đến khách sạn gạ tình, không ngờ nhận cái kết đắng

Giật điện thoại còn nhắn rủ cô gái đến khách sạn "vui vẻ" Tối ngày 6/1/2017, khi chị Bùi Thị My (23 tuổi) đứng trước hẻm 82 đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, quận 1) thì đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (29 tuổi) điều khiển xe máy áp sát giật phăng túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Tối ngày 6/1/2017, khi chị Bùi Thị My (23 tuổi) đứng trước hẻm 82 đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, quận 1) thì đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (29 tuổi) điều khiển xe máy áp sát giật phăng túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Chị My đuổi theo hô hoán người dân giúp đỡ nhưng không được nên cùng gia đình đến công an trình báo bị cướp giật. Tài sản chị My mất là hơn 2 triệu đồng, một IPhone 6S Plus, giấy tờ tùy thân...

Vài tiếng sau chị My nhắn tin vào số điện thoại của mình với nội dung muốn chuộc lại tài sản. Lúc này, tên cướp vào điện thoại chị My thấy chị xinh xắn nên “động lòng” gạ cho quan hệ tình dục thì sẽ trả lại.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an. Chị My lúc này một mặt báo cảnh sát sự việc đồng thời tương kế tựu kế, đồng ý chiều Tuấn. Thế nhưng đối tượng Tuấn cũng rất ranh mãnh, hẹn chị My nhiều địa điểm khác nhau để quan sát có báo cảnh sát mai phục mình hay không. Trưa ngày 7/1, Tuấn nhắn tin yêu cầu chị My đến một khách sạn trên đường Hoa Sứ (quận Phú Nhuận) để chiều mình. Chị My một mặt đồng ý với tên Tuấn, một mặt báo cho cảnh sát mai phục. Khi chị My bước vào phòng, Tuấn khống chế chị My lấy điện thoại đập vỡ để không liên lạc cho ai thì cùng lúc cảnh sát ập vào quật ngã, còng tay tại chỗ đưa về trụ sở điều tra. Cướp của, hiếp dâm nạn nhân rồi nhắn tin qua Facebook xin “giao lưu” Khoảng 18h ngày 21/12/2017, Nguyễn Thanh Sang (27 tuổi, quê Bến Tre) đi bộ qua cây cầu gỗ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (đoạn thuộc ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì phát hiện chị L.T.K.N. (24 tuổi, ngụ chung cư The Masion) đi bộ theo chiều ngược lại. Thấy chị N. xinh đẹp lại đi một mình trên đường vắng, Sang nảy ý định đồi bại. Sang áp sát khống chế chị N. vào bụi cây gần đó cướp chiếc điện thoại Samsung J7 rồi giở trò đồi bại với chị N. (Ảnh minh họa) Sau khi thỏa mãn thú tính, Sang bỏ mặc chị N. tại hiện trường rồi bỏ đi. Chị N. hoảng loạn rời khỏi hiện trường và đến công an trình báo. Về phần Sang, sau khi mở điện thoại của chị N. lên thấy trang facebook của chị N. nên mở ra xem rồi nhắn tin xin gặp “giao lưu”. Sang hứa hẹn sẽ trả lại điện thoại cho chị N. Trước hành động “lạ” của Sang chị N vờ đồng ý và báo vụ việc cho Công an huyện Bình Chánh. Khi Sang vừa đến điểm hẹn gặp chị N thì bị Công an Bình Chánh bắt giữ. Tên cướp bị tóm vì liều lĩnh gạ tình nạn nhân nữ... quá xinh đẹp Ngày 9/2/2016, Dương Cao Kỳ (SN 1991, ngụ thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đi xe máy dạo quanh trên tuyến đường Quốc lộ 1A để kiếm “con mồi”. Lúc 20h30, khi đến đoạn đường thuộc thôn Long Vĩnh, xã Bình Long (huyện Bình Sơn), Kỳ phát hiện 2 cô gái đi xe máy phía trước. Quan sát thấy cô gái ngồi sau tên C. mang một túi xách đắt tiền, Kỳ hy vọng trong đó có tài sản giá trị và chạy xe theo hai cô gái để tìm thời cơ ra tay. Kỳ sa lưới vì mê "gái xinh"

Điều khá khôi hài mà tên cướp mê gái xinh thú nhận lý do dẫn đến bị "sập bẫy" giăng của lực lượng công an là vì đã rung động trước vẻ xinh đẹp của chị C.

Theo đó, sau khi cướp tài sản của chị C., Kỳ đã lấy số ngày tháng năm sinh trong chứng minh nhân dân của nạn nhân ra thử và mở được mật mã cài đặt trên điện thoại di động của chị C.

Khi nhìn thấy vẻ đẹp của chị C. qua ảnh chụp và lưu trên máy điện thoại, Kỳ đã "mềm lòng" nên lên kế hoạch "làm quen" hòng chiếm đoạt.

Dù đã có sự tính toán và lên kế hoạch kỹ lưỡng, thế nhưng tên cướp mê "gái xinh" đã không khỏi thoát được "bẫy lưới" mà lực lượng công an đã giăng ra.