Tây Ninh: Khởi tố 45 bị can dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 2/9, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thị xã Trảng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 45 bị can liên quan đến vụ sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn của 02 nhóm thanh, thiếu niên tại khu phố Lộc Phước, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng khiến 2 người tử vong, 01 người bị thương nặng. Ngoài những người bị bắt giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho gia đình cam kết bảo lãnh một số thiếu niên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.



Thông tin cho biết, khoảng 1h 30 ngày 25/8, tại thị xã Trảng Bàng, 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí đánh nhau, gây náo loạn trong đêm. Các thanh niên có năm sinh từ 1990 đến 2011, tức từ 13 đến 34 tuổi. Cầm đầu 02 nhóm này là Nguyễn Minh Lợi (sinh năm 2008, ngụ phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) và Nguyễn Trường Huy (sinh năm 2007, ngụ xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng).

Nguyên nhân của sự mâu thuẫn là do, Nguyễn Minh Lợi phát hiện Nguyễn Trường Huy thường xuyên sử dụng Facebook nhắn tin trêu chọc M.A.T, (sinh năm 2008, ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) là bạn gái của Lợi nên giữa Lợi và Huy xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Lợi và Huy đã hẹn gặp đánh nhau để giải quyết vụ việc.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng khiến 2 người tử vong. Hung khí hai nhóm thanh niên dùng để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 25/8, Huy rủ Phạm Văn Đô (sinh năm 2008, ngụ xã Đôn Thuận) cùng 28 thanh thiếu niên khác trong nhóm ở thị xã Trảng Bàng hẹn nhóm Lợi (có 29 thanh thiếu niên) đến khu vực sân bóng đá Lộc Phước, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng để giải quyết mâu thuẫn.

Khi xảy ra ẩu đả tại sân bóng đá Lộc Phước, nhóm của Huy do Võ Trần Tuấn An cầm đầu đã dùng cây chỉa ba răng đâm T.L.P.Đ (sinh năm 2006); Hà Minh Triết dùng cây chỉa ba răng đâm N.T.K.N. (sinh năm 2001, cùng ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng); Trương Gia Huy (sinh năm 2006, ngụ xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng) dùng ống tuýp sắt có đầu nhọn đánh Đ.T.D. (sinh năm 2008, ngụ phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng). Hậu quả N.T.N.K và T. L.P.Đ tử vong còn Đ.T.D. bị thương nặng. Ngoài ra, trong nhóm của Huy có Trần Hạo Nam đã sử dụng súng Rulo, sau khi vụ việc xảy ra, Nam đưa súng cho Võ Đăng Khoa cùng nhóm phi tang.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị chuyên môn khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý công khai vụ án gây rối trật tự công cộng, giết người, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng... gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 31/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thị xã Trảng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt giam 45 bị can để điều tra các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng và tội mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trái phép.

Hiện tại, Công an tỉnh Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch và thành lập 03 tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh, 09 tổ công tác đặc biệt của Công an 09 huyện, thị xã, thành phố tiến hành tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, lập lại trật tự, kỷ cương, kiên quyết triệt xóa, không để hình thành các băng, nhóm lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn.