Đồng Nai: Thu giữ hơn 1000 bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh

Thông tin ban đầu, ngày 28/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai; Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm; Công an phường Tam Hiệp cùng phối hợp kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Khu phố 1, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa do ông P.M.K (30 tuổi) làm chủ cơ sở.

Bánh trung thu tại thời điểm kiểm tra (ảnh: CQCN)

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chủ cơ sở vi phạm các quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm do chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất bánh trung thu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, nguyên liệu để sản xuất ra hơn 1.000 chiếc bánh.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, niêm phong số lượng bánh trung thu trên để tiếp tục xác minh, xử lý.