Nữ Việt kiều trình báo mất hơn 1 tỷ trong khách sạn

(Kiến Thức) - Nữ Việt kiều tới công an trình báo việc bị mất trộm nhiều tài sản như: 20.000 Euro, đồng hồ 33.000 USD, tổng tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 25/7, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM tiến hành điều tra xác minh truy xét vụ nữ Việt Kiều trình báo bị mất trộm hơn 1 tỷ đồng ở khu vực.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, bà Vương Anh C. (SN 1977, là Việt kiều Đức, trú quận Gò Vấp) tới công an trình báo việc bị trộm lấy mất trộm nhiều tài sản như: 20.000 Euro, đồng hồ trị giá 33.000 USD, tổng tài sản hơn 1 tỉ đồng ở khách sạn.

Khách sạn nơi xảy ra vụ trộm.

Nữ Việt kiều cho hay, tối hôm trước bà khoá cửa phòng ở khách sạn trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp để đi ăn tối.

Sau đó, bà trở về thì phát hiện mất tài sản nói trên.

Công an đã lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định 1 nam thanh niên đã đột nhập vào phòng của bà C. lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát.